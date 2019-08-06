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Umumi yerlerde özel güvenlikçilere emniyetten denetim

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 13:30 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla alışveriş merkezleri, gar ve otogarlarda özel güvenlik hizmetlerinin denetimini gerçekleştirdi.Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, ülke genelinde halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, gar ve otogarlardaki özel güvenlik hizmetleri ile ilgili denetimler gerçekleştirilmeye başlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla alışveriş merkezleri, gar ve otogarlarda özel güvenlik hizmetlerinin denetimini gerçekleştirdi.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, ülke genelinde halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, gar ve otogarlardaki özel güvenlik hizmetleri ile ilgili denetimler gerçekleştirilmeye başlandı. Denetimlerde; halkın bayramını huzur ve güven içerisinde geçirmesini sağlamak amacıyla alışveriş merkezlerinde, gar ve otogarlardaki özel güvenlik uygulamalarının yeterliliği, buralarda görev yapan özel güvenlik görevlilerince sunulan güvenlik hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, yetki, görev ve sorumlulukları ile alınması gereken tedbirlerde farkındalık yaratılması amaçlandı.
5 Ağustos tarihinde 11 ilde Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Polis Başmüfettişlerince, 70 ilde ise İl Emniyet Müdürlükleri Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilmeye başlanan denetimler 9 Ağustos tarihine kadar sürecek.

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