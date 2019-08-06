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Umur Bugay hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 16:38 | Son Güncelleme

TÜRK edebiyat dünyasının ve Türk dizilerinin Kınalıada'da yaşayan 78 yaşındaki usta ismi Umur Bugay hayatını kaybetti.

İSTANBUL,(DHA)-TÜRK edebiyat dünyasının ve Türk dizilerinin Kınalıada'da yaşayan 78 yaşındaki usta ismi Umur Bugay hayatını kaybetti.
Birçok başarılı işe imza atan Bugay, 1975 yılında çekilen Hababam Sınıfı filminin senaryosunu da kaleme aldı. Bugay, bir döneme damga vuran 'Bizimkiler' adlı televizyon dizisine de imza atmıştı.

UMUR BUGAY HAKKINDA
Umur Bugay, 1941 yılında Ankara'da doğdu. 1959 yılında Haydarpaşa Lisesinden mezun olan Bugay 1964 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi.
1962 yılında sanat hayatına Arena Tiyatrosu'nda başladı. 1972 yılına kadar Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Halk Oyuncuları, Dostlar Tiyatrosu'nda, oyuncu, yönetmen, dramaturg olarak görev yaptı.
1972 yılında tiyatro oyun yazarlığına başladı. Yazdığı oyunların çoğu Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda sahneye kondu. "Haneler", "Reklâmlar", "Taşıtlar" bunlara örnektir. 1975 yılından sonra, mizah ağırlıklı öyküleri çeşitli gazete ve dergilerde yayınlandı.
1974 yılında Atıf Yılmaz ile yazdığı bir çingenenin yaşamını konu alan "Cemil" adlı senaryosunu Yılmaz Güney film yaptı. 1988 yılında yazmaya başladığı "Bizimkiler" adlı televizyon dizisinin TRT'de gösterilmesiyle üne kavuştu. 1974 yılından sonra, yine Atıf Yılmaz'ın yönettiği, "Hasip ile Nasip", "Deli Yusuf", "İşte Hayat", adlı filmlerin senaryolarını yazdı. Ertem Eğilmez'in, Rıfat Ilgaz'ın, "Hababam Sınıfı" adlı kitabından sinemaya uyarladığı filmlerin senaryosunun ilki de onundur.
1977 yılından günümüze, Zeki Ökten ile yönetmen, senarist işbirliği içinde olan Umur Bugay, "Kapıcılar Kralı", "Çöpçüler Kralı", "Pisi Pisi", "Yoksul", "Davacı" ve "Düttürü Dünya" adlı senaryoları yazdı. Aynı yıllarda, Memduh Ün'ün yönettiği, "Postacı", Zeki Alasya'nın yönettiği, "Aslan Bacanak" adlı filmlerin senaryolarını da yazdı.
Ödülleri :
1970 - Pir Sultan Abdal (oyun) - DİSK "En İyi Yönetmen", 1976 - İşte Hayat (senaryo), Antalya Film Şenliği, "En İyi Özgün Senaryo" ödülü, 1978 - Çöpçüler Kralı (senaryo) Antalya Film Şenliği "En İyi Özgün Senaryo" ödülü
Senaryoları :
2007 - Sünnet Davası (TV Filmi) , 2006 - Rating Kasabası (TV Filmi) , 2004 - Zor Adam (TV Filmi) ,2004 - Büyük Umutlar (TV Dizisi) ,2003 - Hayat A.Ş. (TV Dizisi) ,2002 - Rus Gelin (Sinema Filmi) , 2001 - Koltuk Sevdası (TV Dizisi) , 1999 - Duruşma (Sinema Filmi) ,1997 - Komşu Komşu (TV Dizisi) , 1995 - Oğlum Adam Olacak (TV Dizisi) ,1993 - Yazlıkçılar (TV Dizisi) , 1993 - Saygılar Bizden (TV Dizisi) 1989 - 1997 - Bizimkiler (TV Dizisi) ,1988 - Düttürü Dünya (Sinema Filmi) ,1986 - Yoksul (Sinema Filmi) ,1986 - Namus Düşmanı (Sinema Filmi) ,1986 - Davacı (Sinema Filmi) 1984 - Postacı (Sinema Filmi) ,1978 - Köşeyi Dönen Adam (Sinema Filmi) 1977 - Çöpçüler Kralı (Sinema Filmi) 1977 - Aslan Bacanak (Sinema Filmi) 1976 - Tuzak (Sinema Filmi) 1976 - Kapıcılar Kralı (Sinema Filmi) 1976 - Hasip İle Nasip (Sinema Filmi) 1975 - İşte Hayat (Sinema Filmi) 1975 - Çirkef (Sinema Filmi) 1975 - Pisi Pisi (Sinema Filmi) 1975 - Hababam Sınıfı (Sinema Filmi) 1975 - Deli Yusuf (Sinema Filmi) 1974 - Cemil
Kitapları :
Türk Küçükleri

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