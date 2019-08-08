UMUR BUGAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

İlkay DİKİCİ- Nermin GEYİK/İSTANBUL,(DHA)- SENARİST, oyuncu, yönetmen ve yazar Umur Bugay, son yolculuğuna uğurlanıyor. Umur Bugay'ın cenazesi, ikindi vakti Şakirin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü.

Önceki gün saatlerinde Kınalıada'da fenalaşan ve 79 yaşında hayatını kaybeden Umur Bugay, kariyeri boyunca birçok sinema filmiyle televizyon dizisine imza atmıştı.

Görüntü dökümü:

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-Cenazeye katılanlar

-Cenaze namazı

-Genel ve detaylar

