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UMUR BUGAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 18:00 | Son Güncelleme

SENARİST, oyuncu, yönetmen ve yazar Umur Bugay, son yolculuğuna uğurlanıyor.

İlkay DİKİCİ- Nermin GEYİK/İSTANBUL,(DHA)- SENARİST, oyuncu, yönetmen ve yazar Umur Bugay, son yolculuğuna uğurlanıyor. Umur Bugay'ın cenazesi, ikindi vakti Şakirin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü.
Önceki gün saatlerinde Kınalıada'da fenalaşan ve 79 yaşında hayatını kaybeden Umur Bugay, kariyeri boyunca birçok sinema filmiyle televizyon dizisine imza atmıştı.

Görüntü dökümü:
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-Cenazeye katılanlar
-Cenaze namazı
-Genel ve detaylar

Tüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha azTüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha az
Umur Bugay son yolculuğuna uğurlanıyor (1)Umur Bugay son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
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