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Umurbey şeftalisi uzaya gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 22:27 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey belde Belediyesi tarafından düzenlenen, Umurbey Geleneksel 27’nci Şeftali Festivalinde birinci seçilen şeftali helyum balonuyla uzaya gönderildi.

Umurbey şeftalisi uzaya gönderildi

Mustafa SUİÇMEZ- Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey belde Belediyesi tarafından düzenlenen, Umurbey Geleneksel 27’nci Şeftali Festivalinde birinci seçilen şeftali helyum balonuyla uzaya gönderildi.
Umurbey beldesinde bu yıl 17-18 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Umurbey Geleneksel 27’nci Şeftali Festivali kapsamında şeftali yarışması düzenlendi. 22 çeşit Umurbey şeftalisinin yarıştığı şeftali yarışmasında birinci olan Miray Özden 2 bin TL, ikinci olan Murtaza Kaya’ya bin TL, üçüncü olan Sadık Kaya ve Mahmure Özde Tosunoğlu ise 500'er lira para ödülü kazandı. Festivalde konuşan Umurbey Belediye Başkanı AK Partili Sami Yavaş, “Bu sene 27’ncisini düzenlediğimiz Şeftali festivalinde şeftali üreticilerimizin getirmiş olduğun 22 çeşit şeftaliden jüri üyeleri tarafından birinci seçilen şeftalimizi söz verdiğimiz gibi uzaya göndereceğiz. Umurbey şeftalimizi dünyada Rusya, İngiltere ve Almanya’ya göndermiştik. İç piyasada değerli bir üründür. Aroması ender bulunan ürünlerden olduğu için özellikle talep edilmesinin sebebi de aromatik özelliğidir. Birinci olan üreticimizin şeftalisini atmosfer balonuyla birlikte uzaya göndereceğiz. İnşallah bundan sonra uzayda da artık Umurbey şeftalisinden söz etmek mümkün olacak” dedi.
Yarışmada jürinin birinci seçtiği Miray Özden’e ait şeftali Umurbey Belde Stadyumu'nda, Belediye Başkanı Sami Yavaş tarafından helyum balonuyla uzaya yollanarak bir ilk gerçekleştirildi.
Umurbey Geleneksel 27’nci Şeftali Festivali 1’nci gününde, Umurbey Belde Stadyumunda Alem FM programcısı Dj Fatih Yıldırım performans sergilemesinin ardından saat 21.00’de ‘Heyecanı yok’ şarkısıyla ismini geniş kitlelere yayılan rapçi Gazapizm konseriyle devam etti.

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Umurbey şeftalisi uzaya gönderildiUmurbey şeftalisi uzaya gönderildiUmurbey şeftalisi uzaya gönderildiUmurbey şeftalisi uzaya gönderildi

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