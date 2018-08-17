Umurbey şeftalisi uzaya gönderildi

Mustafa SUİÇMEZ- Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey belde Belediyesi tarafından düzenlenen, Umurbey Geleneksel 27’nci Şeftali Festivalinde birinci seçilen şeftali helyum balonuyla uzaya gönderildi.

Umurbey beldesinde bu yıl 17-18 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Umurbey Geleneksel 27’nci Şeftali Festivali kapsamında şeftali yarışması düzenlendi. 22 çeşit Umurbey şeftalisinin yarıştığı şeftali yarışmasında birinci olan Miray Özden 2 bin TL, ikinci olan Murtaza Kaya’ya bin TL, üçüncü olan Sadık Kaya ve Mahmure Özde Tosunoğlu ise 500'er lira para ödülü kazandı. Festivalde konuşan Umurbey Belediye Başkanı AK Partili Sami Yavaş, “Bu sene 27’ncisini düzenlediğimiz Şeftali festivalinde şeftali üreticilerimizin getirmiş olduğun 22 çeşit şeftaliden jüri üyeleri tarafından birinci seçilen şeftalimizi söz verdiğimiz gibi uzaya göndereceğiz. Umurbey şeftalimizi dünyada Rusya, İngiltere ve Almanya’ya göndermiştik. İç piyasada değerli bir üründür. Aroması ender bulunan ürünlerden olduğu için özellikle talep edilmesinin sebebi de aromatik özelliğidir. Birinci olan üreticimizin şeftalisini atmosfer balonuyla birlikte uzaya göndereceğiz. İnşallah bundan sonra uzayda da artık Umurbey şeftalisinden söz etmek mümkün olacak” dedi.