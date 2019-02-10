Umurbey'de deve güreşlerine yoğun ilgi

Mustafa SUİÇMEZ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde Belediye tarafından bu yıl 29'uncusu düzenlenen deve güreşlerine ilgi yoğun oldu. Umurbey Belediyesi tarafından bu yıl 29'uncu kez Umurbey Geleneksel deve güreşleri düzenlendi. Marmara ve Ege bölgesinden getirilen 100’e yakın devenin güreşleri ilgiyle izlendi. Güreş sırasında bazı develerin tel örgülerin arkasında güreşleri izleyen seyircilerin üzerine doğru yönelmesi heyecana yol açtı. Belde merkezindeki futbol sahasında düzenlenen güreşlerini Umurbey Belediye Başkanı AK Parti'li Sami Yavaş ile çok sayıda kişi izledi. 29'uncu kez düzenledikleri deve güreşlerini geleneksel hale getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Sami Yavaş, "Hava ve ortam çok güzel. 100'ün üzerinde deve ve deve sahibi güreşlerimize katıldı. Bununla birlikte biz bu dönem Belediye Başkanlığı yarışında bayrağı başka bir arkadaşımıza teslim ediyoruz. Ve bu bizim son güreşimiz arkadaşlardan helalliğimizi aldık. Umurbey parlayan bir yıldız. İnşallah bundan sonra da bu parlayan yıldız devam edecek. Bütün etkinliklerle birlikte Umurbey'in ivmesi yukarı doğru çıkarılacak" dedi. Güreşlerde derece giren deve sahiplerine, Belediye Başkanı Sami Yavaş tarafından Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Jandarma Komutanlığı, Ağalık ve Tertip Komitesi kupaları takdim edildi.

