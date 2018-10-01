HABER

Umut Ali, okuluna başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 14:01 | Son Güncelleme

KARS'ın Akyaka ilçesine bağlı Küçük Durduran köyünde hayvanları otlatırken, geçtiği Ermenistan'da 64 gün tutuklu kaldıktan serbest bırakılan Umut Ali Özmen (16), bugün okulunda dersbaşı yaptı.

Umut Ali, okuluna başladı

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) - KARS'ın Akyaka ilçesine bağlı Küçük Durduran köyünde hayvanları otlatırken, geçtiği Ermenistan'da 64 gün tutuklu kaldıktan serbest bırakılan Umut Ali Özmen (16), bugün okulunda dersbaşı yaptı. Arkadaşları tarafından coşkuyla karşılanan Umut Ali, hepsiyle tek tek sarılıp tokalaştı ve "Sizleri, okulumu çok özledim" dedi.
Akyaka'ya bağlı Küçük Durduran köyünde yaşayan Altınay- Mustafa Özmen çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olan Umut Ali, 24 Temmuz günü, otlayan hayvanlarını geri getirmek için yaylaya gitti. Sınırdaki Şiş Tepesi'ne ulaşan Umut Ali, merak edip, tepeyi aşarak, diğer yamaca indi. Köylünün ihbarı üzerine Ermenistan askerleri, sınırı ihlal eden Umut Ali Özmen tutuklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri üzerine Umut Ali Özmen, 64 gün sonra serbest bırakıldı. Umut Ali Özmen, geçen 27 Eylül'de Ardahan'ın Posof ilçesindeki Türkgözü Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.
Kars Faik Fikriye Torunoğulları Sağlık Meslek Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olan Umut Ali Özmen, serbest bırakılmasının ardından 2 hafta geçikmeli olarak bugün okuluna kavuştu. Okulunda kendisini bekleyen 11/C sınıfındaki arkadaşlarıyla teneffüs saatinde kantinde bir araya gelen Umut Ali, daha sonra sınıfına geçti. Sınıfına geldiğinde de arkadaşlarının alkışlarıyla karşılanan Umut Ali, çok mutlu olduğunu belirterek, çok özlediği okulunu, sınıfını, arkadaşlarını ve öğretmenlerini görmekten duyduğunu memnuniyeti dile getirdi. Serbest bırakılmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyleyen Umut Ali, lise eğitimini tamamladıktan sonra tıp okumayı arzuladığını kaydetti. Umut Ali, “Okuluma ve arkadaşlarıma kavuştuğum için çok mutluyum. Ben zaten tutukluyken de okulumdan geri kalacağımdan korkmuştum. Bugün buradayım ve çok sevinçliyim. Hayalim ise tıp okumak. İnşallah bunu da başarırım. Arkadaşlarıma ve öğretmenlerime ve okul idaresine de beni burada sıcak karşıladıkları için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.
Arkadaşları da Umut Ali’yi dört gözle beklediklerini, devamsızlığı olmasından korktuklarını fakat serbest bırakıldığını duyduklarında çok sevindiklerini ifade ettiler. Oğlunun okula kavuştuğu mutluluğu gördüğü için büyük bir sevinç yaşadığını söyleyen baba Mustafa Özmen de başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Umut Ali, okuluna başladıUmut Ali, okuluna başladıUmut Ali, okuluna başladıUmut Ali, okuluna başladı

PARTNERYıllar önce ayakkabı satarkenYıllar önce ayakkabı satarken
Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!
Tire'de sağanak heyelana neden oldu, yol kapandıTire'de sağanak heyelana neden oldu, yol kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari Valiliği'nden ‘infaz’ açıklaması

Hakkari Valiliği'nden ‘infaz’ açıklaması

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Show TV ve Habertürk kime satıldı?

Show TV ve Habertürk kime satıldı?

Sümela Manastırı'nda define iddiası gündem yarattı! Film gerçek mi oluyor?

Sümela Manastırı'nda define iddiası gündem yarattı! Film gerçek mi oluyor?

Son dakika! İstanbul'da narkotik polisinden ünlü isimlere uyuşturucu gözaltısı

Son dakika! İstanbul'da narkotik polisinden ünlü isimlere uyuşturucu gözaltısı

Son dakika! Yolcu uçağı Zonguldak'ta pistten çıktı

Son dakika! Yolcu uçağı Zonguldak'ta pistten çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.