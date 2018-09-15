HABER

Umut Ali Özmen Türkiye Başkonsolosluğuna telsim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 11:32 | Son Güncelleme

Kars’ta hayvan otlatırken sınırı ihlal ettiği gerekçesiyle Ermenistan güvenlik güçlerince yakalanarak tutuklanan Umut Ali Özmen’in ailesinin umutlu bekleyişi sürerken, baba Mustafa Özmen, bir arkadaşının kendisini aradığını ve oğlunun Gürcistan Türkiye Başkonsolosluğuna telsim edildiğini ileri sürdü.

Umut Ali Özmen Türkiye Başkonsolosluğuna telsim edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı aramasının ardından Ermeni yetkililer tarafından Ermenistan’da hapiste bulunan Umut Ali Özmen’in Gürcistan’daki Türkiye Başkonsolosluğuna teslim edildiği ileri sürüldü. Umut Ali Özmen’in 8 yaşındaki kız kardeşi ‘Tayyip dede, abimi kurtar’ diyerek gözyaşı dökmüştü.

sdad

BABA ÖZMEN: OĞLUM TESLİM EDİLDİ

Umut Ali Özmen’in babası Mustafa Özmen, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bir arkadaşım İstanbul’dan aradı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı aramasının ardından oğlum Umut Özmen Ermeni yetkililer tarafından Gürcistan Türkiye Başkonsolosluğuna teslim edildi” dedi.

Baba Özmen, ancak bağlantı kuramadığı için oğlunun gerçekten Gürcistan’a teslim edilip edilemediğini doğrulayamadığını söyledi. (İHA)

PARTNERBoşanan kadın kaç gün sonra yeniden evlenebilir?Boşanan kadın kaç gün sonra yeniden evlenebilir?
Kocaeli'de 6 ayda 39 bin kişi işe yerleştirildiKocaeli'de 6 ayda 39 bin kişi işe yerleştirildi
Kilis’te askeri sevkiyat sürüyorKilis’te askeri sevkiyat sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Umut Ali Özmen Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan Gürcistan

En Çok Okunan Haberler

45. saniyeden sonra işler karışıyor

45. saniyeden sonra işler karışıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Cenk Tosun'a rekor teklif!

Cenk Tosun'a rekor teklif!

Serdar Ortaç'dan Demet Akalın'a destek mesajı 'Bu yaşattıklarınıza yazıklar olsun'

Serdar Ortaç'dan Demet Akalın'a destek mesajı 'Bu yaşattıklarınıza yazıklar olsun'

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ultrasonu çeken kişinin sözlerini duyunca dondu kaldı: Şu an kalbin atmıyor

Ultrasonu çeken kişinin sözlerini duyunca dondu kaldı: Şu an kalbin atmıyor

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? İşte son rakam

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? İşte son rakam

Sayısal Loto sonuçları 15 Eylül: 7,5 milyon liralık Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (En çok çıkan sayılar)

Sayısal Loto sonuçları 15 Eylül: 7,5 milyon liralık Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (En çok çıkan sayılar)

TEM'de korkunç kaza! Yaralılar var

TEM'de korkunç kaza! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.