Umut Mürare "Filistin’in Enstrümantal Hikayesi"ni anlatıyor

Müzisyen Umut Mürare, 15 enstrümantal eserine yer verdiği yeni albümü “Sessiz Çığlıklar; Filistin’in Enstrümantal Hikayesi” ile dinleyicisiyle buluşuyor. Sanatçı, Filistin’de yaşanan insanlık dramını eserlerinde işleyerek, dinleyiciyi derin bir müzikal yolculuğa çıkarıyor. Umut Mürare, “Sessiz Çığlıklar; Filistin’in Enstrümantal Hikayesi” albümüyle sadece bir müzikal eser ortaya koymuyor, aynı zamanda Filistin’in yaşadığı zorlukları anlatarak tarihe not düşüyor. Umut Mürare, derin ve dokunaklı melodileriyle dinleyicileri Filistin’de yaşananlar hakkında düşünmeye ve daha fazla empati kurmaya teşvik ediyor.

RİM BEBEK

Albümde, işgalci İsrail’in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürdüğü 3 yaşındaki Rim Bebek’in adını taşıyan bir eser de yer alıyor. Rim Bebek’in dedesi Halid Nebhan’ın "gözlerinin içini öperek" şehit olan torunuyla vedalaştığı görüntüler, tüm dünya kamuoyunun yüreğini yakmıştı. Albümde ayrıca İkinci İntifada'nın sembolü “Muhammed Durra” ve Filistin direnişinin sembolü “Hanzala” isimli eserler de yer alıyor.