Umut Mürare, Yenikapı'da konser verdi

İSTANBUL (AA) - Müzisyen Umut Mürare, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ramazan etkinlikleri kapsamında sevenleriyle bir araya geldi.

"Sensiz Olmuyor", "Duamsın", "Ben Seni Görmeden Sevdim", "Veda" ve "Canım Halep" gibi birçok çalışmaya imza atan Mürare, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda konser verdi.

Konser sonrası AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Mürare, son dönemde birçok belediyenin ramazan ayı boyunca etkinlik yapmama kararı aldığını ifade ederek, "Sanırım illerde, ilçelerde yaşayan vatandaşların taleplerine göre hareket ediyorlar. Saygı duyuyoruz ama bu ay içerisinde yapılan etkinlikler ve seçilen sanatçılar bence çok çok önemli ve değerli." dedi.

Mürare, İstanbul'un yanı sıra birçok şehirde ramazan ayının ruhuna aykırı olacak birtakım etkinliklerin düzenlendiğinden bahsederek, "Maalesef üzülüyoruz. Bu noktada tüm belediyelerden hassasiyet talep ediyoruz. Ramazanın bu ruhuna, güzelliğine şık olacak, güzel olacak sanatçılar tercih edilmelidir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Konserde Aşık Veysel'den "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendiren Mürare, aralarında "Genç Osman", "Türkiyem", "Selamun Aleyküm" ve "Güller Açmasada"nın bulunduğu birçok eser söyledi.

Seyircilerin de zaman zaman parçalara eşlik ettiği konser, yaklaşık bir saat sürdü.

Yenikapı'da düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında bugün teravih namazından sonra Grup Yürüyüş ve yarın tasavvuf müziği sanatçısı Rahmi Olcay sahne alacak.

