EDİRNE (AA) - Edirne'de geçen ay 10 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasından yaralı kurtulan Pakistan uyruklu düzensiz göçmen, göçmen kaçakçılarıyla kişi başı bin 500 avroya anlaştıklarını söyledi.

Meriç ilçesinde, Hindistan ve Pakistan uyruklu 39 düzensiz göçmenin bulunduğu kapalı kasa ticari panelvan, bir dükkana çarparak devrilmiş, kazada şöförün de aralarında olduğu 30 kişi yaralanmış, 10 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti.

Yaralı düzensiz göçmenlerin tedavileri kentteki çeşitli hastanelerde devam ediyor.

Tedavisi Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde devam eden Pakistanlı Şahzad Kurum, araca tıka basa bindirildiklerini belirterek, kaza sonrasında hayatta kalabildiğine hala inanamadığını dile getirdi.

Almanya'da yaşayan ağabeyinin yanına gitmek için göçmen kaçakçılarıyla İstanbul'da anlaştığını ve sonrasında 38 düzensiz göçmenle birlikte bir araca bindirildiğini anlatan Kurum, "İstanbul'dan sınırı geçirecek kişiyle, kişi başı 1500 avroya anlaştık. Almanya'ya gitmeyi planlıyordum, bu kaza oldu. Kazada 10 arkadaşımı kaybettim, üzgünüm. İyileşince Pakistan'a döneceğim." dedi.