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Umut tacirlerinin tarifesi: "Kişi başı 1500 avro"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 12:12 | Son Güncelleme

Edirne'de geçen ay 10 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasından yaralı kurtulan Pakistanlı düzensiz göçmen, göçmen kaçakçılarıyla kişi başı bin 500 avroya anlaştıklarını belirtti

EDİRNE (AA) - Edirne'de geçen ay 10 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasından yaralı kurtulan Pakistan uyruklu düzensiz göçmen, göçmen kaçakçılarıyla kişi başı bin 500 avroya anlaştıklarını söyledi.

Meriç ilçesinde, Hindistan ve Pakistan uyruklu 39 düzensiz göçmenin bulunduğu kapalı kasa ticari panelvan, bir dükkana çarparak devrilmiş, kazada şöförün de aralarında olduğu 30 kişi yaralanmış, 10 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti.

Yaralı düzensiz göçmenlerin tedavileri kentteki çeşitli hastanelerde devam ediyor.

Tedavisi Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde devam eden Pakistanlı Şahzad Kurum, araca tıka basa bindirildiklerini belirterek, kaza sonrasında hayatta kalabildiğine hala inanamadığını dile getirdi.

Almanya'da yaşayan ağabeyinin yanına gitmek için göçmen kaçakçılarıyla İstanbul'da anlaştığını ve sonrasında 38 düzensiz göçmenle birlikte bir araca bindirildiğini anlatan Kurum, "İstanbul'dan sınırı geçirecek kişiyle, kişi başı 1500 avroya anlaştık. Almanya'ya gitmeyi planlıyordum, bu kaza oldu. Kazada 10 arkadaşımı kaybettim, üzgünüm. İyileşince Pakistan'a döneceğim." dedi.

- Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü tutuklanmıştı

Artezyen Caddesi'nde 26 Haziran'da Tayfun Ö. idaresindeki 80 HH 267 plakalı panelvan, jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçmış ve bir dükkana çarparak devrilmişti.

Kazada, yük ve eşya taşımak amacıyla dizayn edilen kapalı kasa ticari panelvana sığdırılan 39 düzensiz göçmenden 10'u yaşamını yitirmiş, biri sürücü olmak üzere 30 kişi yaralanmıştı.

Ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulduğu öğrenilen sürücü Tayfun Ö, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki tedavisi sonrası gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
avro düzensiz göçmen

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