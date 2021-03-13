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Umut tacirliği yapan şüphelilere operasyon

13.03.2021 10:43 | Son Güncelleme:
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Umut tacirliği yapan şüphelilere operasyon

Lüks 9 ayrı villa içerisine Kripto para çağrı merkezi kurup umut tacirliği yapan 18 Çin vatandaşı şüpheli gözaltına alındı.

Lüks 9 ayrı villa içerisine Kripto para çağrı merkezi kurup umut tacirliği yapan 18 Çin vatandaşı şüpheli gözaltına alındı. Yapılan ev aramalarında ise 1 milyon 600 bin TL para ele geçirilirken, 18 şüphelinin 6’sı tutuklandı. 101 Çin vatandaşı da kurtarıldı. Operasyon anı da kameraya yansıdı.
Büyükçekmece ve Silivri’de lüks bir site içerisinde 9 ayrı villa kiralayıp içerisine kripto para çağrı merkezi kurup umut tacirliği yapıp binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen Çinli çete çökertildi.
İddiaya göre, çağrı merkezlerinde zorla tutulan bir Çin vatandaşı gece villadan kaçıp Çin konsolosluğuna gitti. Daha sonra villalarda turist vizesi ile Türkiye’ye gelen ve pasaportlarına el konularak zorla çalıştırılan, 101 Çinli olduğunu ileri sürdü. Çin konsolosluğunun bildirimiyle, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğin olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda 100 polis ile villalara baskın yapıldı. Yapılan baskın sonucu 18 şüpheli gözaltına alındı. Bununla birlikte villalarda pasaportlarına el konularak zorla tutulan, 101 Çin vatandaşı da kurtarıldı. Yapılan ev aramalarında ise 1 milyon 600 bin TL para, çok sayıda harddisk, 112 adet bilgisayar, 712 adet cep telefonu ve çok sayıda sim kart ele geçirildi.
6 şüpheli tutuklandı
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, Gasp Büro ekiplerinin villalara yaptıkları askınla ilgili görüntüler de ortaya çıktı. Operasyon anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Umut tacirliği yapan şüphelilere operasyon

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