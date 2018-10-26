Umut vaat eden yeni 'Truva atı' antibiyotiği

Bilim insanları, ilk klinik denemelerde umut verici sonuçlar elde edilen yeni bir antibiyotik geliştirdiklerini duyurdu.

Shionogi ilaç şirketi tarafından geliştirilen yeni antibiyotik bakterileri yanıltıyor ve Truva atı gibi hareket ediyor.

Böbrek ve idrar yolları enfeksiyonu olan 448 kişi üzerinde denenen antibiyotiğin, en az mevcut tedaviler kadar etkili olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, buluşun umut verici bir gelişme olduğunu söyledi.

Yeni buluş ilhamını, Yunan savaşçıların Truva kentine girmesini sağlayan tahtadan yapıpmış Truva Atı efsanesinden alıyor.

Ancak ilaç bakteriye tahtayla değil, demirle sızıyor.

Uluslararası çalışmaya liderlik eden Dr. Simon Portsmouth, "Akut bir enfeksiyon sırasında bağışıklık sistemimizin verdiği tepki, demirin az olduğu bir ortam yaratmak. Bakteriler de buna tepki olarak demir alış miktarlarını artırıyor" dedi.

'**Güvenilir ve tesirine dayanılabilir'**

Cefiderocol adlı yeni antibiyotik, demire yapışıyor ve bakteri ölümcül bir hata yaparak antibiyotiğin bu şekilde savunma duvarlarını aşarak, hücrelerinin içine girmesine izin veriyor.