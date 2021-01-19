Umut Vakfı 'Türkiye’deki silahlı şiddetin haritasını' çıkardı: 2040 kişi yaşamını yitirdi

Bireysel silahlanmaya karşı çalışmalar yürüten Umut Vakfı, 2020 yılında yaşanan silahlı şiddet olaylarının haritasını çıkardı.

Vakfın çalışmasına göre Türkiye'de silahlı şiddet olayları pandemi koşullarına karşı durmadı. Toplam 3 bin 862 şiddet olayının gerçekleştiği 2020'de, 2 bin 40 kişi yaşamını yitirdi. Şiddet olaylarının yüzde 85'i ise ateşli silahlarla gerçekleştirildi.

Vakfın 2020 raporuna göre, koronavirüs salgını nedeniyle, büyük ölçüde evlere kapanılmasına karşın, şiddet hız kesmediği gibi, arttı. 2019'da toplam 3 bin 623 şiddet olayı gerçekleşmiş ve 2 bin 211 kişi yaşamını yitirmişti.

Son 5 yılda yüzde 69 arttı

Rapora göre Türkiye genelinde yaşanan 3 bin 862 şiddet olayının yüzde 85'ine denk gelen 3 bin 128'i, tabanca ve tüfek gibi ateşli silahlarla gerçekleştirildi, 554'ünde ise kesici/delici alet kullanıldı.

2 bin 40 kişi yaşamını yitirirken, 3 bin 688 kişi de yaralandı.

Vakfın 2015 yılından bu yana hazırladığı raporlar dikkate alındığında son 5 yılda silahlı şiddet olayları yüzde 69 arttı.

Son 5 yıl itibariyle İç Anadolu'da ise bu oran yüzde 90'a kadar yükselirken, bunu yüzde 75 ile Marmara, yüzde 71 ile de Ege bölgesi izledi.