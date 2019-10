Umut Vakfı ve silah satıcılarından "yeni silah kanunu" değerlendirmesi

"SİLAHLANMA PROBLEMİ ÇÖZMÜYOR" Umut Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ayhan Akcan değişen kanun hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki silahlı cinayetlerin yüzde 17'sinin kadına yönelik şiddette kullanıldığını ifade eden Akcan şöyle konuştu: "Ailede, özellikle kadına yönelik şiddette silah kısıtlaması var. O iyi bir şey, biz zaten ısrarla bunu söylüyorduk. Türkiye'deki silahlı cinayetlerin yüzde 17'si kadına yönelik şiddette kullanılıyor. Yani dolaylı yoldan beşte biri. Bu anlamda iyi bir şey. Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı alamayacak olan gruplarda da genişleme yapıyorlar. Biz zaten vakıf olarak silahlanmanın karşısındayız. Devlet ruhsat altına aldığında ya da ruhsatı kolaylaştırdığında bu problemi çözebileceğini düşünüyor. Ondan dolayı biz bunun karşısındayız. Vakıf olarak ısrarla söylüyoruz; Silahlanma, problemi çözmüyor aksine her silahlanma maalesef cinayet oranını artırıyor, kadına yönelik şiddeti artırıyor. Bir çok konularsa, sosyal olaylarda devam ediyor."

"SİLAH VARSA KULLANILIR"

Akcan, Türkiye'de silahlanmanın her yıl yüzde 3 arttığının altını çizdi. Yeni kanunla bu oranın yüzde beşe çıkabileceğini savunan Akcan, "Türkiye'de zaten her yıl silahlanmada yüzde üç artış var. Bunlar özellikle cinayetlerde, yaralanmalarda, kadına yönelik şiddette kullanılıyor ve maalesef bu genişletme bence silahla işlenen suçları artıracak. Belki yüzde üç değil yüzde beşe çıkaracak. Silah varsa kullanılır ve silahlanmayı kolaylaştırmak silahla ilgili sosyal problemi, insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden konularda problem çözmez. Biz bu yasanın tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz. Yapılacak olan şey belli. Sayıyı azaltın, denetim yapın, eğitim yapın, eş rızası yapın, taşıma ruhsatına mutlaka avukat rızası getirin, otomatik iptal sistemleri getirin, beş yılı iki yıla indirin, kamu spotu yapın, düğün timlerini zorunlu hale getirin. Bunlar bile Türkiye'deki silahlı cinayetleri yüzde 60 azaltır" diye konuştu.

SİLAH SATICILARI İNTERNETTEN SATIŞLARA ÖNLEM İSTEDİ

Kadıköy'de silah bayisi Ahmet Gedikoğlu, "İnternet üzerinden satışlar işlerimizi etkiledi" dedi. Bu konuda önlem alınmasını isteyen

Gedikoğlu, "İnternet üzerinden yapılan satışlarda çeşitli suçlara zemin hazırlıyor. Kesinlikle yasaklanması gerekiyor. Bunun önüne geçilmesi lazım. İnternetten silah alması çok kolay. Kargoyla hemen evinize yolluyorlar. Kadın cinayetleri ve buna benzer suçlar. Emniyetin öncelik göstermesi gerekiyor silah satışlarına. Ruhsat vermemiz için sabıkası olmaması gerekiyor. Ayrıca vergi borcu ve devam eden mahkemesi olmaması gerekiyor "diye konuştu. Ataşehir'deki bayii Yılmaz Uluöz ise "İnternet üzerinden yapılan satışlar nedeyse tüm bayileri etkiledi. Biz 2 yıldır düzgün bir silah satışı yapamıyoruz. İnsanlara gerekli prosedürü anlatıyoruz neler gerekli olduğunu söylüyoruz . İlçe emniyet müdürlüğünden belge almalarını anlatıyoruz. Ama insanlar internetten çok kolay alabiliyoruz diyerek ayrılıyorlar buradan. Herhalde ondan sonra internetten alıp silahlanıyorlar .Bu da satışlarımızı ciddi anlamda düşürüyor. İnternet üzerinden alınan ve kayıt altında olmayan silahlarla cinayetler ,soygunlar, gasp. Bizde karşıyız . Şöyle bir sloganımız var zaten. 'Bireysel silahlanmaya evet fakat bilinçsiz silahlanmaya hayır' diyoruz. Kayıt altında tutmak gerekiyor. Valilik, emniyet müdürlükleri, içişleri bakanlığının bu konu üzerinde daha fazla durması gerekiyor. Bilinçsiz silahlanmaya gitmeyelim. Prosedürleri çoğaltarak, yasaklayarak yaptırımlar yaparak insanları başka türlü silah almaya zorluyorsunuz. Onlarda bir şekilde internet üzerinden alıyorlar. İnternet sayfası bile kullanmıyoruz. 1 sene sonra gelin bu silahları yine göreceksiniz çok fazla satış yapamıyoruz" diye konuştu.

