Umut Vakfı ve silah satıcılarından "yeni silah kanunu" değerlendirmesi

Cengiz ÇOBAN - Serdal ALTINTEPE - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL,(DHA) - MECLİS'te önceki akşam kabul edilen gümrük paketinde yapılan son dakika değişiklikleriyle silah taşıyacakların kapsamı genişletildi. Umut Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ayhan Akcan, yeni düzenlemenin silahlı suçları artıracağını söyledi. Silah satıcıları ise, internet üzerinden satılan silah satışlarına değindi.

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yasa'da değişikliğe gidildi. Meclis'te kabul edilen gümrük paketinde yapılan değişikliklerle silah taşıyacakların kapsamı genişletildi. Kanunla ateşli silah taşıma ya da bulundurma iznine ilişkin hükümler yeniden düzenlendi.

"SİLAHLANMA PROBLEMİ ÇÖZMÜYOR"

Umut Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ayhan Akcan değişen kanun hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki silahlı cinayetlerin yüzde 17'sinin kadına yönelik şiddette kullanıldığını ifade eden Akcan şöyle konuştu:

"Ailede, özellikle kadına yönelik şiddette silah kısıtlaması var. O iyi bir şey, biz zaten ısrarla bunu söylüyorduk. Türkiye'deki silahlı cinayetlerin yüzde 17'si kadına yönelik şiddette kullanılıyor. Yani dolaylı yoldan beşte biri. Bu anlamda iyi bir şey. Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı alamayacak olan gruplarda da genişleme yapıyorlar. Biz zaten vakıf olarak silahlanmanın karşısındayız. Devlet ruhsat altına aldığında ya da ruhsatı kolaylaştırdığında bu problemi çözebileceğini düşünüyor. Ondan dolayı biz bunun karşısındayız. Vakıf olarak ısrarla söylüyoruz; Silahlanma, problemi çözmüyor aksine her silahlanma maalesef cinayet oranını artırıyor, kadına yönelik şiddeti artırıyor. Bir çok konularsa, sosyal olaylarda devam ediyor."