İSTANBUL (AA) - Bireysel silahlanmaya karşı koymak amacıyla kurulan Umut Vakfı, "28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Umut Vakfı'nca silahsızlanma günü dolayısıyla "Bireysel Silahsızlanma'nın Hukuk, Sağlık ve Sosyolojik Yönleriyle Güncel Boyutunun Paylaşımı" başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Avukat Fikret İlkiz, Dr. Ayhan Akcan, Prof. Dr. Timur Demirbaş, Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu ve Sibel Savacı'nın konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte, "Rahatsızlıklar Dilerim", "Bitmeyen konu: Silahlanma. Tespit var. Çözüm yok", "Düğünlerde Yapılan Silahlı Kutlama Atışlarının Neden Olduğu Ölüm ve Yaralanmalarda İdarenin Sorumluluğu" gibi konular ele alındı.

Etkinlikte, şiddetin her türü ve bireysel silahsızlanma için eğitim ve yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu aktarıldı, silahlanmanın ve silah satışının yapılmasının önlenmesi ve ana okulundan itibaren öfke kontrolü ile cinsiyet eşitliğinin çocuklara öğretilmesi talep edildi.

Silah edinme hakkı ve kullanımının sağlıklı bir ruh hali ve sorumluluk gerektirdiğine değinilen programda, silah yasasında yapılması gereken düzenlemelere dair de öneriler sunuldu.

Programda, "Bireysel Silahsızlanma: Yaşama Hak Tanıyın" karikatür yarışmasının ödülleri de sahiplerine takdim edildi.

