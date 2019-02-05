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Umut Vakfı'nın Kurucu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 13:09 | Son Güncelleme

Umut Vakfı Kurucu Başkanı, Dedeman Holding eski Yönetim Kurulu Başkanvekili Nazire Dedeman Çağatay, geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti - Yarın Tarabya Ferahevler Dedeman Camisi'nde öğlen vakti cenaze namazı kılınacak olan Çağatay'ın cenazesi, perşembe günü ikindi namazını müteakip Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek

İSTANBUL (AA) - Umut Vakfı Kurucu Başkanı, Dedeman Holding eski Yönetim Kurulu Başkanvekili ve 3DE3 Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay (70), geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bireysel silahlanmaya karşı asil ve güçlü mücadelesiyle örnek bir sivil toplum öncüsü, Türk turizm sektörünün duayenlerinden iş insanı Nazire Dedeman Çağatay, dün Maslak Acıbadem Hastanesi'nde açık kalp ameliyatı oldu.

Çağatay, ameliyat sonrası yaşanan komplikasyon nedeniyle hayatını kaybetti.

Nazire Dedeman Çağatay için yarın Tarabya Ferahevler Dedeman Camisi'nde öğlen namazından sonra cenaze namazı kılınacak. Çağatay'ın cenazesi, perşembe günü ikindi namazını müteakip Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

- Oğlunu kaybedince Umut Vakfı'nı kurdu

Kayserili bir ailenin ortanca ve tek kız çocuğu olarak 1949'da Ankara'da doğan Nazire Dedeman Çağatay, TED Ankara Koleji'nden mezun oldu. Babası Mehmet Kemal Dedeman'ın kurduğu Dedeman Holding topluluğunun yönetiminde çeşitli görevler üstlenen Çağatay, 2014'e kadar holdingin Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevini yürüttü.

Bu görevinden ayrılarak 3DE3 Gayrimenkul Turizm ve Yönetim A.Ş'yi kuran Çağatay, buranın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürdü. 28 Eylül 1993'te elim bir olay sonrası oğlu Umut'u kaybetmesinden sonra büyük bir acı yaşayan Nazire Dedeman Çağatay, oğlunun anısını yaşatmak ve başkalarının da bireysel silahlarla işlenen acıları yaşamaması için Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfını (UMUT) kurdu.

"Benim hayatta en endişe duyduğum konu, her geçen gün giderek artan şiddet haberleridir." diyen Nazire Dedeman Çağatay, oğlu Umut'un 17 yaşında öldürülmesinden sonra yaşadığı hukuksuzlukları, belgeleriyle Cem Çağatay'ın kaleme aldığı "Umutsuz Adalet" kitabında ortaya koydu ve özellikle hukuk fakültelerinde, hukuk öğrencilerine, ömrünü adalete adayanlara örnek olması için yayımladı.

Umut Vakfını kurduğundan bu yana geçen 25 yıllık süreçte Çağatay, vakfın kuruluş amaçlarına uygun olarak hukukun üstünlüğü, yurttaşlık bilincinin geliştirilmesi, barış ve insanların sorunlarını silahla, şiddetle değil de uzlaşmayla çözümlemelerine yönelik seminerler, sempozyumlar, uluslararası toplantılar, "Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü" etkinlikleri, şiddete çeşitli sanat dallarıyla dikkat çekmek için ödüllü yarışmalar düzenlenmesine önderlik etti.

Çağatay'ın en büyük amacı, oğlu Umut'un silahla öldürülmesi neticesinde yaşadığı acıları, toplum yararına olumluya dönüştürmekti. Nazire Dedeman Çağatay, Cem Çağatay ile evli olup iki çocuğu bulunuyor.

İş kadını ve sivil toplum lideri kimlikleriyle tanınan Nazire Dedeman Çağatay'ın çok sayıda tebliğleri, makaleleri ve röportajları yayınlandı. Kariyeri boyunca 40'tan fazla ödül ve plakete layık görüldü. "Nazire" ve "Bir Avuç Göl" adlı yayımlanmış iki şiir kitabı bulunan Çağatay'ın bazı şiirleri, bestelenerek "Her Şey Alt Üst" adlı albümde yer aldı.

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Nazire Dedeman Çağatay Umut Vakfı

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