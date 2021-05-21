Umut veren çalışma! Köpekler Covid-19 vakalarını doğru tespit ediyor

Bilim insanları köpeklerin, toplu alanlarda hızlı sonuç almak için kullanılan yanal akış testlerinden (LFT) büyük ölçüde daha başarılı olduğunu söyledi. 64 çalışmanın yakın tarihli bir incelemesi, LFT'lerin semptomları olan virüsle enfekte olmuş kişilerin ortalama yüzde 72'sini ve semptomları olmayan kişilerin ise yüzde 58'ini doğru şekilde tanımladığını buldu.

Çalışmanın yazarlarından Profesör Jean-Marc Tréluyer, “Bu sonuçlar, köpeklerin Covid-19'un koku alma kapasitesinin bilimsel olarak doğrulanmasıdır. Bunlar,neredeyse bir PCR testiyle karşılaştırılabilir mükemmel sonuçlar” dedi. Ancak, Tréluyer, köpeklerin LFT testlerinden önemli ölçüde daha güvenilir olan polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testlerinin yerini almayacağını söyledi.

Tréluyer, "Köpekler, tam bir viral testten geçmesi gereken kişilerin belirlenmesine yardımcı olabilirler ve köpeklerin tepkisi çok hızlı olduğu için havaalanları, tren istasyonları ve konser salonları gibi yerlerde toplu testleri kolaylaştırabilirler" dedi.