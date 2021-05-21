Umut veren çalışma! Köpekler Covid-19 vakalarını doğru tespit ediyor

Bilim insanları köpeklerin, toplu alanlarda hızlı sonuç almak için kullanılan yanal akış testlerinden (LFT) büyük ölçüde daha başarılı olduğunu söyledi. 64 çalışmanın yakın tarihli bir incelemesi, LFT'lerin semptomları olan virüsle enfekte olmuş kişilerin ortalama yüzde 72'sini ve semptomları olmayan kişilerin ise yüzde 58'ini doğru şekilde tanımladığını buldu.
Çalışmanın yazarlarından Profesör Jean-Marc Tréluyer, “Bu sonuçlar, köpeklerin Covid-19'un koku alma kapasitesinin bilimsel olarak doğrulanmasıdır. Bunlar,neredeyse bir PCR testiyle karşılaştırılabilir mükemmel sonuçlar” dedi. Ancak, Tréluyer, köpeklerin LFT testlerinden önemli ölçüde daha güvenilir olan polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testlerinin yerini almayacağını söyledi.
Tréluyer, "Köpekler, tam bir viral testten geçmesi gereken kişilerin belirlenmesine yardımcı olabilirler ve köpeklerin tepkisi çok hızlı olduğu için havaalanları, tren istasyonları ve konser salonları gibi yerlerde toplu testleri kolaylaştırabilirler" dedi.
Bununla birlikte, bilim insanları yapılan çalışma kapsamında Paris'teki test merkezlerinde 6 ile 76 yaşları arasındaki 335 kişiden koltuk altlarının altına iki dakika bastırılan pamuklu pedler de dahil olmak üzere çeşitli numuneler topladı. Pedler daha sonra kavanozlara kapatıldı ve denemede kullanılan dokuz köpeğe koklatıldı.Köpeklerin bakıcıları, hangi örneklerin pozitif olduğunu önceden bilmiyordu.
Köpekler, PCR testi daha sonra pozitif çıkan 109 kişinin yüzde 97'sini ve PCR testi negatif olanların yüzde 91'ini tespit etti.
Öte yandan Avustralya, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerdeki araştırmacılar, Covid-19i tespit etmek için köpeklerle deneyler yaparken, Finlandiya ve Birleşik Arap Emirlikleri geçen yıl Helsinki ve Dubai uluslararası havaalanlarında koklayıcı köpekler kullanılmaya başladı.