'Umut verici' diyerek açıkladı! Koronavirüs mutasyonunda dikkat çeken veri

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Türkiye'de artan koronavirüs vakalarına ilişkin DHA'ya değerlendirmelerde bulundu. Doç. Dr. Savaşçı, Özellikle Karadeniz bölgesinde alınan tedbirlere rağmen vaka sayılarında artış yaşandığına dikkat çekerek, bunda mutasyonların da etkisinin olabileceğini söyledi. Doç. Dr. Savaşçı, "Mutasyon biraz daha vaka sayılarını artırmış olabilir. Çok sevindirici olay; ağır vaka sayılarımız artmış değil. Ağır vaka sayılarımız artmadığı için klinik ve yoğun bakım sayılarımızda çok ciddi artış mevzubahis değil. Yoğun nüfusun olduğu yerler ve özellikle yaşlı popülasyonda artan vaka sayıları ile birlikte hastaneye yatış ve yoğun bakım ihtiyaçlarımız önümüzdeki ay biraz artabilir. Buna yönelik gerekli tedbirler alınacaktır; ama şu an çok korkutucu boyutta değiliz" dedi.

'TÜRKİYE'YE HAS ÇEŞİTLİ MUTASYONLAR DA OLABİLİR'

Doç. Dr. Savaşçı, Türkiye'ye has çeşitli mutasyonların da olabileceğini belirterek, "Her alınan PCR örneğine mutasyon çalışılmıyor, özellikle virüs yükü yüksek, hastalık belirtileri varsa bunlarda mutasyon çalışılıyor. İngiltere mutasyonunun geçen aylardaki hastalıklarla farkı yok. Brezilya ve Güney Afrika mutasyonu şu an takibimiz altında. Hastalarımızın da kliniği ilk koronavirüsten farklı olarak seyretmiyor, bunlar sevindirici yönleri. Şu ana kadar mutasyonların bize kliniğe ağır hasta olarak yansıması olmadı, bu sevindirici. Türkiye'ye has çeşitli mutasyonlar da olabilir. Ülkemize has mutasyonları da belki önümüzdeki aylarda tespit etmiş olacağız, ismine 'Anadolu mutasyonu', 'Türkiye mutasyonu' diyebileceğiz" ifadesini kullandı.