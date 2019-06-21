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Umut yolculuğu Ege sularında ölümle noktalanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 11:39 | Son Güncelleme

Ülkelerindeki iç karışıklık ya da ekonomik ve siyasi belirsizlikler nedeniyle daha iyi yaşam için Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin umut yolculuğu, 2019 yılında hem denizden hem de karadan hız kesmeden devam etti - Yapılan tüm denetimlere rağmen deniz yoluyla kaçmayı deneyen sığınmacıların yolculuğu, çoğunlukla bindikleri bot ve teknelerin batması sonucu ölümle son buluyor - Bölgede 1 Ocak-19 Haziran tarihlerinde 13 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, yürütülen çalışmalarda 2 bin 238 düzensiz göçmen yakalandı, 61 organizatör tutuklandı

DURMUŞ GENÇ - Güney Ege açıklarında ve karada 2019 yılında Yunanistan'a geçmek isteyen yabancı uyruklu 2 bin 238 düzensiz göçmen yakalanırken, kaçışa aracılık eden 61 organizatör tutuklandı.

Güvenlik güçleri, 2019 yılında Güney Ege'de gerek denizden gerekse karadan düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesi için başarılı operasyonlar gerçekleştiriyor.

Alınan tedbirlerle havadan ve karadan tüm hareket alanları daralan kaçaklar, lastik bot ve sürat tekneleriyle Ege Denizi'ni aşıp Yunanistan'a geçmeye çalışıyor.

İç karışıklık ya da savaşın olduğu ülkelerden kaçarak daha iyi yaşam umuduyla Avrupa'ya gitmek isteyen kaçakların en yoğun kullandığı güzergahlar arasındaki Güney Ege'de alınan yoğun önlemler, 2019 yılında da sürüyor.

Türkiye'ye geldikten sonra irtibata geçtikleri göçmen kaçakçılarının çeşitli vaatlerle Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillere getirdiği düzensiz göçmenlerin ilk durağı, deniz kıyısındaki ormanlık araziler ile kıyılar oluyor.

Bodrum'da özellikle kaçak geçiş teşebbüsleri, havaların ısınıp denizin sakin olduğu dönemlerde yoğunlaşırken, yanlarına taşıyabildikleri kadar eşyayı alıp yola çıkanlar, Bodrum'dan 4-5 mil uzaklıktaki İstanköy ve Sömbeki adalarına genellikle kapasitesinin üzerinde, alabora olma riski yüksek lastik botlarla ulaşmaya çalışıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de denizden kaçak geçişleri engellemek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yapılan tüm denetimlere rağmen deniz yoluyla kaçmayı deneyen sığınmacıların yolculuğu bazen bindikleri bot ve teknelerin batması sonucu ölümle son buluyor.

- "Kişi başı 3 bin-3 bin 500 dolar ödüyorlar"

Umuda yolculuğa kişi başı 3 bin-3 bin 500 dolar ödeyerek başlayan göçmenlerden bazıları, Avrupa'da yeni yaşam kurma hayaline kavuşamadan hayatını kaybediyor.

Kaçak geçişlerin engellenmesi ve yeni faciaların yaşanmaması için jandarma, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, söz konusu bölgelerde sürekli denetim yapıyor.

Bodrum-Milas, Muğla-Menteşe, Çetibeli-Marmaris, Muğla-Köyceğiz, Fethiye-Seydikemer kara yollarında polis ve jandarma ekiplerince kontrol uygulamaları yapılırken çok sayıda araç ve kişi denetleniyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Marmaris Güney Görev Grup Komutanlığı ekipleri de Fethiye'den Bodrum'a kadar olan sahada teknelerle denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, şüphelendikleri tekneleri durdurarak arama yapıyor.

Sahil güvenlik ekipleri, birçok alanda sahil güvenlik botlarını sabit şekilde bekleterek kaçak geçişlerin ve boğulma olaylarının önüne geçmeye çalışıyor.

- "2 bin 238 düzensiz göçmen yakalandı, 13 kişi öldü"

Muğla ve ilçelerinde 1 Ocak-19 Haziran tarihlerinde 13 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, yürütülen çalışmalarda Suriye, Myanmar, Somali, Bangladeş, Afganistan, Pakistan, İran, Filistin ve Irak uyruklu 2 bin 238 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kişileri yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla 61 organizatör ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Önceki gün Bodrum Hüseyin Burnu önlerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi ile 2 sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik dalış timi ve bir sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.

Çalışmalar sonucu denizde boğulma tehlikesi geçiren Filistin, Yemen, Somali ve Suriye uyruklu 31 düzensiz göçmen, olay yerine ihbarın ardından 8 dakikada ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.

Dalgıçların çalışmasında ise 3'ü çocuk 12 kişinin cesedine ulaşıldı.

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