Umut yolculuğu Ege sularında ölümle noktalanıyor

DURMUŞ GENÇ - Güney Ege açıklarında ve karada 2019 yılında Yunanistan'a geçmek isteyen yabancı uyruklu 2 bin 238 düzensiz göçmen yakalanırken, kaçışa aracılık eden 61 organizatör tutuklandı.

Güvenlik güçleri, 2019 yılında Güney Ege'de gerek denizden gerekse karadan düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesi için başarılı operasyonlar gerçekleştiriyor.

Alınan tedbirlerle havadan ve karadan tüm hareket alanları daralan kaçaklar, lastik bot ve sürat tekneleriyle Ege Denizi'ni aşıp Yunanistan'a geçmeye çalışıyor.

İç karışıklık ya da savaşın olduğu ülkelerden kaçarak daha iyi yaşam umuduyla Avrupa'ya gitmek isteyen kaçakların en yoğun kullandığı güzergahlar arasındaki Güney Ege'de alınan yoğun önlemler, 2019 yılında da sürüyor.

Türkiye'ye geldikten sonra irtibata geçtikleri göçmen kaçakçılarının çeşitli vaatlerle Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillere getirdiği düzensiz göçmenlerin ilk durağı, deniz kıyısındaki ormanlık araziler ile kıyılar oluyor.

Bodrum'da özellikle kaçak geçiş teşebbüsleri, havaların ısınıp denizin sakin olduğu dönemlerde yoğunlaşırken, yanlarına taşıyabildikleri kadar eşyayı alıp yola çıkanlar, Bodrum'dan 4-5 mil uzaklıktaki İstanköy ve Sömbeki adalarına genellikle kapasitesinin üzerinde, alabora olma riski yüksek lastik botlarla ulaşmaya çalışıyor.