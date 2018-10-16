 Umut yolculuğunda can verenler DNA örnekleri alındıktan sonra kimsesizler mezarlığında defnediliyor

Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)-ÜLKELERİNDEKİ iç karışıklıklardan, açlık ve sefaletten kaçıp yeni bir hayat umuduyla Yunan adalarına geçmek isterken, deniz ya da karada meydana gelen kazalarda yaşamlarını yitiren kimsesiz mülteciler için İzmir'de mezarlık oluşturuldu. Karşıyaka mezarlığının '412 numaralı ada' olarak bilinen bölümü kimsesizler için hazırlandı. Umut yolculuğunda hayatını kaybeden kimsesizler; ilerde yakınları çıkma ihtimaline karşı DNA örnekleri alınarak gömülüyor.

Son yıllarda, çoğunluğu Irak ve Suriyeli olan mülteciler, ülkelerindeki savaştan, açlıktan, yokluktan kaçıp Avrupa ülkelerine gitmenin hayaliyle yola çıkıyor. Bugüne kadar Yunan adalarına geçmek isteyen yüzlerce mülteci Ege'nin serin sularında ya da henüz denize ulaşamadan yollarda meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybetti.

KİMSESİZ MÜLTECİLERİN CENAZESİ DNA ALINDIKTAN SONRA GÖMÜLÜYOR

Cesetleri bulunan, ancak kimlikleri tespit edilemeyen mültecilerden yakınlarına ulaşılamayanlar, yasa gereği, otopsilerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda 15 gün bekletildikten sonra, kimsesizler mezarlığında toprağa verilmeye başlandı. Karşıyaka Doğançay Mezarlığı içindeki 412 numaralı ada da bu süreçte 'kimsesizler' bölümü olarak yeniden düzenlendi. Bu bölüme gömülen her kimliksiz mülteciden, daha sonra yakınlarının ortaya çıkabileceği düşünülerek, DNA örneği alındı, kayda geçirildi.