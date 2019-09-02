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‘Umut’ yolculukları lastik botta son buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 10:02 | Son Güncelleme

Edirne’de, Enez ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından yasa dışı yollarla lastik bot içerisinde Yunanistan’a geçiş yapmaya çalışan toplam 43 düzensiz göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre, 30 Ağustos 2019 ve 31 Ağustos 2019 tarihlerinde saat 07.14’te ve saat 15.20’de, görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Edirne’nin Enez ilçesi Boztepe Burnu açıklarında 2 farklı lastik bot tespit edildi.

‘Umut’ yolculukları lastik botta son buldu

Edirne’de, Enez ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından yasa dışı yollarla lastik bot içerisinde Yunanistan’a geçiş yapmaya çalışan toplam 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 30 Ağustos 2019 ve 31 Ağustos 2019 tarihlerinde saat 07.14’te ve saat 15.20’de, görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Edirne’nin Enez ilçesi Boztepe Burnu açıklarında 2 farklı lastik bot tespit edildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından, içerisinde Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen ve yine lastik bot içerisinde 13 İran ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü’ne tespit edildiği bildirildi.

‘Umut’ yolculukları lastik botta son buldu

‘Umut’ yolculukları lastik botta son buldu

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