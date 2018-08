Umutla oğlunun gözlerini açmasını bekliyor

Yaklaşık bir aydır merkezde kalan Uyar, yanından bir an olsun ayrılmayan annesinin ellerini zaman zaman sıkarak tepki verdi.

- "Artık umudum var"

Oğlunun iyileşmesi için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu belirten anne Fahriye Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, umudunu hiç kaybetmediğini vurguladı.

Uyar, şöyle konuştu:

"Dünyaya getirdiğiniz evladınızı tüm kötülüklerden sakınarak büyütüyorsunuz, en iyilerinin onun olmasını istiyorsunuz, onunla geleceğe dair planlar yapıyorsunuz ama hesapta olmayan bir olay, çok sevdiğiniz evladınız ile kurduğunuz hayalleri yıkıyor. O, 5 aydır yatakta uyuyor, ben ise umutla onun gözlerini açmasını bekliyorum ve oğlumun da içinde olduğu yeni hayaller kuruyorum."

Uyar, bir doktorun tavsiyesi ile Palyatif Yatılı Bakım Merkezi'ne geldiklerini, burada oğlunun bir hafta içinde solunum cihazından kurtulduğunu ve kendi kendine nefes almaya başladığını söyledi.

Oğlunun sağlığına kavuşacağı günü umutla beklediğini belirten Uyar, "Hareketleri arttı, zaman zaman elimi sıkarak tepkiler veriyor. Her şey olumlu gitmeye başladı, her an uyanabilir. Hastaneden çıkarken umudumu yitirmiştim ama artık umudum var. Gözlerini açacağını ve buradan el ele tutuşup çıkacağımızı umut ediyorum, sabırsızlıkla da bekliyorum. Buradaki doktorlara, hemşirelere güveniyorum." diye konuştu.