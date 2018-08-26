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Umutla oğlunun gözlerini açmasını bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 12:08 | Son Güncelleme

Antalya'da yüksekten düşme sonucu iki ay yoğun bakımda kaldığı hastaneden evine çıkmadan önce yatırıldığı geçici bakım merkezinde tepki vermeye başlayan 16 yaşındaki Erdem Uyar, elini tuttuğu annesine umutlandırdı - Oğlunun yanından bir an bile ayrılmayan Fahriye Uyar: - "Hesapta olmayan bir olay, çok sevdiğiniz evladınız ile kurduğunuz hayalleri yıkıyor. O, 5 aydır yatakta uyuyor, ben ise umutla onun gözlerini açmasını bekliyorum ve oğlumun da içinde olduğu yeni hayaller kuruyorum"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da yüksekten düşme sonucu iki ay yoğun bakımda kaldığı hastaneden evine çıkmadan önce yatırıldığı geçici bakım merkezinde tepki vermeye başlayan 16 yaşındaki Erdem Uyar, elini tuttuğu annesini umutlandırdı.

Liseli Erdem Uyar, geçen mart ayında ikinci kattan düşünce kafa travması tanısıyla bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Yaklaşık 2 ay yaşam mücadelesi veren Uyar'ın yoğun bakım ünitesinde gereken tüm tedavileri yapıldıktan sonra solunum cihazı ile evine gönderilmesi kararlaştırıldı.

Uyar'ın ailesi, oğullarını bir doktorun önerisi ile Antalya Büyükşehir Belediyesince kente kazandırılan Atatürk Devlet Hastanesi TEV Kamile Cephanecioğlu Palyatif Yatılı Bakım Merkezine götürdü.

Uyar, bilinci kapalı ve solunum cihazına bağlı olarak geldiği merkezde, bir hafta içinde solunum cihazından ayrılarak, kendi kendine nefes almaya başladı.

Yaklaşık bir aydır merkezde kalan Uyar, yanından bir an olsun ayrılmayan annesinin ellerini zaman zaman sıkarak tepki verdi.

- "Artık umudum var"

Oğlunun iyileşmesi için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu belirten anne Fahriye Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, umudunu hiç kaybetmediğini vurguladı.

Uyar, şöyle konuştu:

"Dünyaya getirdiğiniz evladınızı tüm kötülüklerden sakınarak büyütüyorsunuz, en iyilerinin onun olmasını istiyorsunuz, onunla geleceğe dair planlar yapıyorsunuz ama hesapta olmayan bir olay, çok sevdiğiniz evladınız ile kurduğunuz hayalleri yıkıyor. O, 5 aydır yatakta uyuyor, ben ise umutla onun gözlerini açmasını bekliyorum ve oğlumun da içinde olduğu yeni hayaller kuruyorum."

Uyar, bir doktorun tavsiyesi ile Palyatif Yatılı Bakım Merkezi'ne geldiklerini, burada oğlunun bir hafta içinde solunum cihazından kurtulduğunu ve kendi kendine nefes almaya başladığını söyledi.

Oğlunun sağlığına kavuşacağı günü umutla beklediğini belirten Uyar, "Hareketleri arttı, zaman zaman elimi sıkarak tepkiler veriyor. Her şey olumlu gitmeye başladı, her an uyanabilir. Hastaneden çıkarken umudumu yitirmiştim ama artık umudum var. Gözlerini açacağını ve buradan el ele tutuşup çıkacağımızı umut ediyorum, sabırsızlıkla da bekliyorum. Buradaki doktorlara, hemşirelere güveniyorum." diye konuştu.

- "Hem oğlum hem ben iyileşiyoruz"

Merkezde hem oğlunun nasıl bir bakıma ihtiyacı olduğunu hem de hasta yakınlarına sunulan el sanatları aktiviteleri ile bu süreçte kendisini nasıl iyi hissedeceğini öğrendiğini belirten Uyar, diğer hasta yakınlarıyla da birbirlerine destek olduklarını aktardı.

Hasta yakınlarının merkezde fırsat buldukça resim yaptıklarını, takı tasarladıklarını kaydeden Uyar, "Eğer bir sevdiğinizi, hele evladınızı bu şekilde görüyorsanız, her an umutla parmaklarındaki bir harekete bakıyorsanız inanın küçük bir boncuğa bile şekil vermek sizi mutlu ediyor. Bu merkez benim de çok iyi hissetmemi sağlıyor." ifadelerini kullandı.

TEV Kamile Cephanecioğlu Palyatif Yatılı Bakım Merkezi Sorumlu Hekimi Mehmet Akif Genç de kendilerine son aşamadaki kanser hastalarının, travmalar sonrası kendisine hastanede yapılacak herhangi bir işlem kalmayan kişilerin geldiğini söyledi.

Hasta yakınlarına, bu kişilerin tedavi süreci, ilaçlarının nasıl verileceği, egzersizlerinin nasıl yaptırılacağı, beslenmeleri konularında bilgi verdiklerini dile getiren Genç, Erdem Uyar'ın annesine de bu yönde yardımcı olduklarını kaydetti.

Merkezin hastane ile ev arasındaki geçiş sürecine ilişkin hizmet verdiğini belirten Genç, Erdem Uyar'ın da bir müddet sonra evine gönderileceğini bildirdi.

Erdem Uyar'ın kısa süre içinde solunum cihazı olmadan nefes almaya başladığına işaret eden Genç, "Küçük de olsa tepkiler veriyor, bunlar güzel gelişme." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Bakım merkezi Fahriye Uyar lise öğrencisi Mehmet Akif Genç Menderes Türel palyatif

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