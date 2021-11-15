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Umutlandıran haber! Alzheimer'a karşı aşı yolda

15.11.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leicester Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, Alzheimer hastalığının ilerlemesini durdurabilecek hatta önleyebilecek bir tedavi geliştirdiler. Her şeyin yolunda gitmesi durumda 15 sterlinlik (yaklaşık 200 lira) bir aşının Alzheimer'ı yenmesi işten bile değil.

Umutlandıran haber! Alzheimer'a karşı aşı yolda

Alzheimer hastalığı, dünya çapında binlerce kişiyi etkiliyor. Hatta geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklama ile birlikte 2050 yılında Türkiye'nin Alzheimer'ın en çok görüldüğü ülkeler arasında dördüncü sıraya yükseleceği öne sürülüyor. Şu anda Alzheimer'ın bilinen kesin bir tedavisi ise yok. Ancak uzmanların yeni çalışması, bu konuda bizlere umut veriyor.

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HASTALIĞI ÖNLEYEBİLECEK TEDAVİ GELİŞTİRİLDİ

İngiliz Dailymail'in haberine göre, doz başına sadece 15 sterline (yaklaşık 200 TL) mal olan öncü terapi, beyinde hafıza kaybına bağlı zararlı protein birikintilerinin oluşumunu önleyerek çalışıyor. Uzmanlar yeni aşının iki yıl içinde insanlarda klinik denemelere girebileceğini söyledi.

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TAP-01-04 ANTİKORU TANIMLANDI

Alzheimer hastalığının, amiloid beta adı verilen doğal olarak oluşan proteinlerin beyinde plaklar oluşturmak üzere bir araya gelmesiyle ortaya çıktığı düşünülüyor. Ancak araştırmacılar, kısaltılmış toksik amiloid beta formuna bağlanan ve moleküllerin plak oluşturmak üzere bir araya toplanmasını önleyen TAP01-04 adlı bir antikor tanımladılar.

Alzheimer

HAFIZAYI İYİLEŞTİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bu antikor, umut veren yeni tedavinin temelini oluşturuyor. Alzheimer hastalığı olan fareler üzerinde yapılan denemeler, antikorun, daha az plak oluştuğu için beyin hücrelerinin işlevini geri kazanmaya yardımcı olduğunu ve hafızayı iyileştirdiğini buldu.

AŞI ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Bilim insanları, vücudu TAP01-04 antikorları üretmesi için tetikleyen ve yakında Alzheimer riski yüksek insanlara sunulabilecek bir aşı üzerinde çalışıyorlar.

Ekip, devrim niteliğindeki yaklaşımının, yalnızca halihazırda oluşmuş plakları tedavi etmek yerine Alzheimer'ın önlenebileceğini gösterdiğini söyledi.

Leicester Üniversitesi'nden Profesör Mark Carr şunları söyledi:

"Çalışma şu anda hala erken bir aşamada olsa da, bu sonuçlar insan klinik deneylerinde tekrarlanırsa, dönüştürücü olabilir. Elde edilen bulgular, Alzheimer'ı yalnızca semptomlar tespit edildiğinde tedavi etme olasılığını değil, aynı zamanda semptomlar ortaya çıkmadan önce hastalığa karşı potansiyel olarak aşı yapma olasılığının da önünü açıyor."

Almanya'daki Göttingen Üniversitesi Tıp Merkezi'nden yardımcı yazar Profesör Thomas Bayer ise "Klinik deneylerde, beyindeki amiloid plakları çözen potansiyel tedavilerin hiçbiri Alzheimer semptomlarını azaltma açısından çok fazla başarı göstermedi. Bazıları olumsuz yan etkiler bile gösterdi. Bu yüzden farklı bir yaklaşıma karar verdik. Farelerde, çözünür amiloid betanın budanmış biçimlerini nötralize edecek, ancak ne proteinin normal biçimlerine ne de plaklara bağlanmayacak bir antikor belirledik" dedi.

Çalışma, tıbbi araştırma derneği LifeArc ile ortaklaşa yürütüldü. Araştırmanın sonuçları ise Molecular Psychiatry dergisinde yayımlandı.

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