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Umutlar daha da arttı! Bu sızıntı ile GTA 6'ya bir adım daha yaklaşmış olabiliriz

31.01.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grand Theft Auto serisinin bir sonraki oyunu GTA 6, düşündüğümüzden daha erken piyasaya sürülebilir. Çünkü bazı kaynaklar tarafından oyunun ünlü radyo istasyonlarından sızdırılmış bir şarkı listesi paylaşıldı.

Umutlar daha da arttı! Bu sızıntı ile GTA 6'ya bir adım daha yaklaşmış olabiliriz

GTA 6'nın ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Ancak Rockstar Games'in uzun zamandır beklenen oyunu GTA 6, sızan bilgilere göre tamamlanmak üzere olabilir.

DAHA ERKEN PİYASAYA SÜRÜLEBİLİR

Daily Star'ın aktardığına göre; oyunun, gerçek dünyadan hit parçalar çalan oyun içi radyo istasyonları için şarkı derlemesinin bittiği bildirildi.

Bu, önceki Grand Theft Auto oyunları için geliştirme aşamasının son adımlarından biri olarak görülüyordu. Örneğin Grand Theft Auto V'in şarkı listesi oyunun çıkış tarihinden sadece bir ay önce sızdırılmıştı.

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GTA 6'dan bir ay uzakta olmamız pek olası olmasa da, bu Rockstar hayranlarının serinin bir sonraki büyük oyununa bir adım daha yaklaştığı anlamına gelebilir.

GTA NEWS & LEAKS'ın attığı tweet'e göre ise radyo istasyonlarının ve şarkıların oyun geliştirmenin son adımı olduğuna inanılıyor.

İŞTE GTA 6'DA YER ALACAĞI SÖYLENEN ŞARKILAR

Kaynağa göre GTA 6'da yer alacak şarkılar şu şekilde:

  • Pet Shop Boys - Domino Dancing
  • Caribou - Odessa
  • Santigold - Nonsense Youth
  • Rihanna ft. Eminem - Numb

Ancak yine de GTA 6'daki şarkıların hiçbiri henüz resmi olarak açıklanmadı.

2013'te çıkan son GTA oyunu Grand Theft Auto V ise Dr. Dre ft. Snoop Dogg'dan 'The Next Episode', Boston'dan'Peace of Mind' ve Kendrick Lamar'dan 'ADHD' gibi bazı şarkıları içeriyordu.

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