Umutlar suya düştü! Minik Narin'in öldürülmesi siyasetçileri ayağa kaldırdı: Tepki yağarken idam çağrısı da geldi

Türkiye bu pazar gününe Narin'den gelen kahreden haberle uyandı. 8 yaşındaki Narin Güran 17 gün boyunca arandı, 18. gün cansız bedeni bulundu. Küçük kızın cansız bedeni çuvaldaydı, üzeri taş ve ağaç dallarıyla örtülmüştü. Haberi duyan siyasiler de ayağa kalktı. Sorumluların cezalandırılması yönünde peş peşe çağrılar geldi. Katil için idam çağrısı dahi yapıldı.

SENİ KORUYAMADIK NARİN!

İşte Narin'in cansız bedeninin bulunması üzerine siyasilerden gelen mesajlar...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızdan gelen acı haberden dolayı çok üzgünüz. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana aranan 8 yaşındaki kızımız Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını sabah saatlerinde çok büyük bir üzüntüyle öğrendim. Olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve kamuoyunun bu süreçte hızlı ve doğru bilgilendirilmesini temenni ediyorum. Günlerdir canlarını dişlerine takarak kendi kızlarını arar gibi bölgede faaliyet yürüten tüm güvenlik güçlerine ve sivil ekiplere yürekten teşekkür ediyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Narin, güzel yavrum; seni yaşatamadık, seni koruyamadık, seni kurban verdik. Hepimizi affet… Küçük yaşında çok büyük bir kötülüğe muhatap oldun. Bunu asla hak etmedin. Bu dünyadan ukdeyle göçtün, bu yaşamdan alacağın var. Seni geri getiremeyeceğiz ama başka çocukların kaderinin senin gibi olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. O zaman 85 milyona dert olan azabı biraz hafifletecek, ruhunu biraz olsun serinleteceğiz. Mekanın belli ki cennettir. Allah rahmet eylesin.

DESTİCİ'DEN İDAM ÇAĞRISI

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedenine ulaşılmış. Masum yavrumuzun canına kıyıp onu bir çuvalın içine koyarak dereye bırakan, cani katil ibreti alem için aynı şekilde idam edilmelidir. Bunun için bu ve benzer suçlar için #idam cezası mutlaka geri getirilmelidir. Narin kızımıza Yüce Allah’tan rahmet sevenlerine ve milletimize başsağlığı-sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak: Ne yazık ki 19 gün süren aramaların sonunda Narin’i sağ salim bulamadık. Çok üzgünüm! Çocukları koruyamadığımız ve ailelerine gerekli bilinç ve farkındalığı veremediğimiz bu sistem ve anlayış içerisinde büyüyemeden elimizden kopup giden çocuklar var ve ne yazık ki o çocukların göz ardı edilen yaşam hakları var! Sorumluların en ağır şekilde yargılanmaları ve adaletin sağlanması gerekiyor. Yerel yönetimler, çocuk hak örgütleri ve kadın örgütleri ile beraber bu davanın takipçisi olacağız.

ABB Başkanı Mansur Yavaş: Küçük Narin’in kaybı yüreğimizi dağladı. Bir çocuğun umut dolu yarınları olması gereken yerde, böyle acı bir haberle sarsılmak tarif edilemez bir üzüntü. Narin’e Allah’tan rahmet ve sevenlerine güç diliyorum. Çocuklarımızın güven içinde, mutlu bir geleceğe yürüdüğü günler için hep birlikte mücadele edeceğiz.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül: Yok olsun dünya batsın bu dünya