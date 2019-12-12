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Umut'un da şırıngalı çikolata kapağıyla öldüğü iddiası (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 13:22 | Son Güncelleme

AİLE ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİ Diyarbakır'da bakkaldan aldığı şırıngalı çikolata ambalaj kapağının soluk borusuna kaçmasıyla yaşamını yitirdiği öne sürülen Miraç Umut Bilgi'nin (7) ailesi önlem alınmasını istedi.

AİLE ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİ
Diyarbakır'da bakkaldan aldığı şırıngalı çikolata ambalaj kapağının soluk borusuna kaçmasıyla yaşamını yitirdiği öne sürülen Miraç Umut Bilgi'nin (7) ailesi önlem alınmasını istedi. Seyrantepe Mahallesi'nde evlerinde taziyeleri kabul eden küçük Miraç Ümit'in annesi Gülşen Bilgi, firmayı şikayet ettiğini belirterek, bu ürünlerin yasaklanması gerektiğini söyledi.
3 çocuk annesi Gülşen Bilgi, yaşananları Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine anlattı. Acılı anne Bilgi, şunları söyledi:
"Okuldan gelişte bir bakkal var, oradan alıp gelmişti. Elindeydi, gelirken yarısını yemişti. Yemek hazırlamıştım, yemek yiyecektik. Onu da fırına yollayacaktım ekmek alsın diye. Eline parayı verdim, yemeye devam ediyordu. Kapıdan çıkana kadar yanındaydım, merdivenden iki adım inip, bana döndü, nefes almadığını gördüm. Çırpınıyordu. 'Ne oldu? Gel' dedim. Bana doğru geldi. Anladım ki parçayı ağzına koymuş, o da boğazına kaçmış. Kendime çektim, sırtını çevirdim, başını aşağı doğru eğdim, sırtına vurdum, kaldırıp tekrar vurdum. Baktım hala nefes alamıyor. Kucağıma alıp, karnından baskı uyguladım, nefesle beraber dışarı atsın diye. O da olmadı. Parmağımı boğazına koydum parçayı çıkarmak için yine olmadı. Çünkü parça, nefes borusuna girmişti. Bağırıp çağırmama komşular geldi, ablası, ağabeyi geldi, hepimiz çırpındık. Komşum da müdahale etti, sonuç alamadı. Komşum oğlunu çağırdı, hastaneye götürmesi için. Kucağımdan alıp koşarak, caddeye çıktı. Bir araç durdu. Hastaneye götürdük. Çocuk hastanesi acil bölümüne yetiştirdik. O sırada mosmor olmuştu. Sedyeye alıp müdahale ettiler. Onlar da bir sonuç alamadı. Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk ettiler. Orada müdahale odasına aldılar, onlar da çıkaramadılar parçayı. Acilen ameliyata alındı, yolda zaten kalbi durmuştu, nefes alamıyordu. 'Beyne oksijen gitmemiş' dediler. Ameliyatta kalbini çalıştırıp parçayı çıkarmışlar, nefes yolu açmışlar. Ameliyattan sonra yoğun bakıma aldılar. 8 gün kaldı yoğun bakımda.Sonra bize cenazesini verdiler. Beyin ölümü gerçekleşmişti, kalbi de durmuştu. Şikayette bulundum, firmayı şikayet ettim. Bunların satılmaması lazım. Kantinlerde bile satılıyor. Yasak olması lazım. Oğlum 6.5 yaşındaydı, okulu çok seviyordu."
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