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  4. Un fabrikası silosuna düşen işçi yaşamını yitirdi

Un fabrikası silosuna düşen işçi yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 17:50 | Son Güncelleme

Un fabrikası silosuna düşen işçi yaşamını yitirdi

Konya'da un fabrikasının buğday silosuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki bir un fabrikasında çalışan Nuh Özkan (49), buğday dolu siloyu kontrol ederken dengesini kaybedip düştü.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, silo içerisindeki yaklaşık 200 ton buğdayın içerisine batan Özkan'ın, yaşamını yitirdiğini belirledi.

Özkan'ın cansız bedeni, UMKE ekiplerinin de yardımıyla silodan çıkarılarak, morga kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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iş kazası işçi Konya silo un fabrikası

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