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Un fiyatlarındaki artış unlu mamul üreten ana-bacıları da etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 02:42 | Son Güncelleme

Kayseri'de sayısı 75'i bulan ve isimlerinde ana, bacı ve abla yazılı genellikle kadınlar tarafından işletilen unlu mamul üreten işyerleri de una yapılan zamdan nasibini aldı.

Kayseri'de sayısı 75'i bulan ve isimlerinde ana, bacı ve abla yazılı genellikle kadınlar tarafından işletilen unlu mamul üreten işyerleri de una yapılan zamdan nasibini aldı. 2 hafta öncesine kadar çuvalını 80 TL'den aldıkları unun şimdi çuvalının 120 TL ve üzeri fiyatlardan satılmasından yakınan kadın üreteciler zamlar nedeniyle sattıkları poğaça, halka ve kete gibi ürünlere zam yapmak zorunda kalacaklarını söylediler.
İl genelinde unlu mamuller üreten işletmeci kadınlar, kete, baklava, gözleme gibi ev işi ürünlerin hammaddesi olan baklavalık una, tahine, yağa ve şekere gelen zamlardan dert yandı. 20 yıldır ev işi unlu mamuller işletmeciliği yapan Emine Durdu, Son 2 ay içinde yapılan zamlar bizi olumsuz etkiledi. İnsanların alım gücü düştüğü için işlerimiz durma noktasına geldi. Çok kısa zaman önce 50 kiloluk çuvalını 80 TL'ye aldığımız baklavalık unun çuvalını şuan 160-180 TL arasında alıyoruz. Ürünlerimizde kullandığımız Tahinin 5 kiloluk tenekesini 200 liraya alırken, 380 TL oldu. En basitinden dükkânımızda kullandığımız börek kutuları 90 kuruştan 2.25 TL'ye çıktı. dedi.

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