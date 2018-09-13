HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, un ihracatına getirilen sınırlama nedeniyle üretici, satıcı ve taşıyıcıların mağduriyetler yaşadığını iddia ederek, "Zararlar giderilmediği takdirde, üretici ve satıcılar bu zararı yurt içi fiyatlara ekleyeceklerdir." dedi.
Çelik, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 6 Eylül'de Ticaret Bakanlığınca, Dahilde İşleme Rejimi dışında gerçekleşen un ihracatına sınırlama getirildiğini anımsatarak, karar öncesi yapılan anlaşmalar gereği yola çıkan tırların sınır kapılarında beklediğini savundu.
Kararın, 6 Eylül öncesi yapılan sözleşme ve bağlantıları etkilememesi gerektiğini ifade eden Çelik, "sınırda bekleyen tırlara çıkış izni verilip verilmeyeceğini" sordu.
Çelik, "Un üreticisi, satıcı ve taşıyıcılarının ciddi mağduriyeti söz konusu. Bu mağduriyetin giderilmesi konusunda somut bir planlama olmalı. Bu karar, ortaya çıkabilecek fiyat artışını engellemenin aksine daha da artmasına neden olacaktır. Bu zararlar giderilmediği takdirde, üretici ve satıcılar bu zararı yurt içi fiyatlara ekleyeceklerdir. " diye konuştu.
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