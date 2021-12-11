‘Un Krizi’ Esnafı ve Halkı Çıkmaza Sürüklüyor

Türk Lirası'ndaki değer kaybının temel gıda ürünlerine olumsuz yansımaları sürerken son iki ayda 160 liradan 340 liraya yükselen un fiyatı ekmek üreten fırıncıları kepenk kapatma noktasına getirdi.

Un fiyatlarının hızla artmasıyla birlikte ürettikleri ekmeğin maliyeti altında kalan fırıncılar yetkililerden bu konuda çalışma beklediklerini belirtirken, 1 liradan 2 liraya yükselen ekmeği almakta zorlanan halk ise hayat pahalılığı karşısında "mucize eseri" yaşadıklarını düşünüyor.

Gaziantep’te biraraya gelerek yetkililere çağrıda bulunan fırıncılar artık çalışanlarının maaşlarını ödeyemez duruma geldiklerini belirterek, piyasadaki un krizinin bu şekilde devam etmesi durumunda işyerlerini kapatacaklarını vurguladı.

“Başımı yastığa koyunca ‘acaba yarın un fiyatı ne kadar olacak’ diye düşünüyorum’’

Piyasadaki hızlı dalgalanmayla yaptıkları işin maliyetinin altından kalkamadıklarına dikkat çeken fırıncı esnafı Mehmet Naim, “Bizim aldığımız unun fiyatı 160 liradan 170 liraya yükseldi, daha sonra 200 lira oldu daha sonra artarak devam etti ve 2 ay içerisinde şu anda biz 50 kilogramlık bir unun çuvalını 340 liraya alıyoruz. Ülkede ne değişti de bu unun fiyatı böyle katlandı. Yetkililer bir an önce bu un fiyatı için bir çözüm bulsun. Artık zamları durdursunlar, gerekirse 400 olacak desinler ama orada kalsın biz de ona göre işimizi yapalım artık. Akşamları başımı yastığa koyunca ‘acaba yarın un fiyatı ne kadar olacak’ diye düşünüyorum. Vatandaşın 2 lira olan ekmeği alım gücü de yok. Zaten asgari ücretin durumu ortada, gelen müşteri veresiye yazdırıp ekmek alıyor, biz de mecburen maaşa kadar veriyoruz’’ dedi.

"Böyle devam ederse fırınlarımızı kapatmak zorunda kalacağız"

Ekmeğe yapılan zamla birlikte zorlanan halkın daha ince olduğu için uygun fiyata satılan ve toplum arasında Suriye ekmeği olarak bilinen ekmeğe yöneldiğini belirten fırıncı esnafı Mehmet Bozkuş, “Biz şu anda işçilerin yevmiyesini cebimizden veriyoruz. Son 3 ay içerisinde 15-20 bin lira zarar ettik. Bizim sermayemiz ne kadar ki bu kadar zarara katlanabilelim. Eğer süreç böyle devam ederse biz bu fırınlarımızı kapatacağız’’ diye konuştu.

Un fiyatlarının artan döviz kurlarıyla birlikte hızla zamlandığına vurgu yapan fırıncı esnafı Ahmet Terlik, “Bizim bugün burada toplanmamızın asıl nedeni hızla artan ve durdurulamayan un fiyatları. Eğer un fiyatları biraz düşerse biz rahatlarız. Ekmeğimizi rahat rahat satarız. Ama yaptığımız işin maliyeti yükselince hem biz hem de vatandaşlar zor durumda kalıyoruz’’ şeklinde konuştu.,

"Günlük zararım 500 lira"

Döviz kurlarının artışından dolayı son haftalarda günlük en az 500 lira zarar ettiğini ifade eden esnaf Bayram Yaşar, “Fırıncılar olarak şu anda gerçekten çok zor durumdayız. Diğer esnaflar zam geldiği anda ellerinde bulundurdukları ürünlere de zam yapıyorlar ama bizde öyle değil. Odun, pahalı, kağıt pahalı, poşet pahalı bir aldığımızı bir daha alamıyoruz. Unun çuvalı 160 liradan 341 liraya yükseldi. Bu zamlar sadece 1 buçuk ay içerisinde bu şekilde arttı. Böyle devam ederse işyerlerimizi kapatacağız başka bir çaremiz yok’’ dedi.

Gelen zamların en çok yoksul kişileri etkilediğini ifade eden vatandaşlardan Hacı Ali Taş, 1 liradan 2 liraya yükselen ekmeği almakta zorlandığını belirterek, “Bu fiyata ekmek mi olur, çok pahalı. Sağ olsunlar, fakirin yediği bir ekmekti onu da elinden aldılar. Fırıncıların da bir günahı yok, mecburen zamlı aldığı unun fiyatının üzerine karını koyup ekmeği öyle satacak. Allah bu ülkede fakirin yardımcısı olsun’’ dedi.

"Allah’a emanet yaşıyoruz"

Son zamanlarda içerisine girilen ekonomik dar boğazdan dolayı zor günler yaşadıklarına dikkat çeken Mehmet Ali Ercan, “Sadece ekmek değil mutfağımıza girebilen her şeye zam geldi. İki günde bir tavuğa zam geliyor. Ben kendim esnafım az çok durumum var ama evine ekmek götüremeyen insanlar var. Bunlar nasıl yaşayacaklar. Allah’a emanet yaşıyoruz. Mucize bir şekilde yaşıyoruz. Özellikle esnaf ve emekli bitmiş durumda. Asgari ücret daha belirlenmeden her şeye yüzde 50-60 oranında zam gelmiş. Yılbaşından sonra gelecek olan zamları düşünemiyorum. İnsanlarda bir umut vardı, artık göremiyoruz. Fakirin yediği bir ekmekti onu da burnundan fitil fitil getiriyorlar’’ ifadelerini kullandı.

