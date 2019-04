"Un, tuz ve şeker kanser yapar demek yanlış"

İSTANBUL,(DHA) - Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bala Başak Öven kanser hastalığının doğrudan şeker, un, tuz ile ilişkili olabileceği konusunda pekçok spekülasyon bulunduğunu ancak bir bilimsel dayanağı olmadığını söyledi.

Dünyada her yıl 17 milyon kişi kansere yakalanıyor. Ülkemizde ise bu sayının yaklaşık 160 bin civarında olduğu biliniyor. Günümüzün yaşam ve beslenme şekilleri nedeniyle bu rakamların her yıl daha da artacağı tahmin ediliyor.

Bu anlamda yanlış beslenme ve kilo artışının obeziteye yol açarak kolon kanseri, meme kanseri, rahim kanseri gibi hastalıkları tetiklediğini vurgulayan Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bala Başak Öven, kanserden nasıl korunulabileceği hakkında bilgilendirmede bulundu.

"Çok sıcak çay içimi ve işlenmiş et tüketimi yemek borusu kanserine yol açabilir" diyen Prof. Dr. Bala Başak Öven, "Tütsülenmiş gıdalar mide kanseri için riski artırır. Yine işlenmiş et, çok yüksek ısıda pişen ya da direk ateşle temas eden et türü beslenmenin de kolon kanserine yol açtığı tespit edilmiştir" ifadesini kullandı.