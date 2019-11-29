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Unai Emery - Arsenal, İspanyol menajerinin görevine son verdi

29.11.2019 13:49 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Ligi kulüplerinden Arsenal, İspanyol menajeri Unai Emery'nin görevine son verdi. Yeni menajer atanana kadar görevi geçici olarak Freddie Ljungberg üstlenecek. Son olarak Londra'da Eintracht Frankfurt'a 2-1 yenilen Arsenal son 7 maçında galibiyet alamamıştı.

Unai Emery - Arsenal, İspanyol menajerinin görevine son verdi

İngiltere Premier Ligi kulüplerinden Arsenal, İspanyol menajeri Unai Emery'nin görevine son verdi. Yeni menajer atanana kadar görevi geçici olarak Emery'nin yardımcılarından ve Arsenal'in eski oyuncularından Freddie Ljungberg üstlenecek.

Arsenal'den yapılan açıklamada, karara gerekçe olarak futbol takımının son dönemde aldığı başarısız sonuçlar gösterildi.

Kulüp, Umery ve yardımcılarına bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür etti, kariyerlerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar diledi.

Son 27 yılın en kötü dönemi

Arsenal dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Londra'da Eintracht Frankfurt'a 2-1 yenildi.

Bu sonuçla Arsenal'in arka arkaya kazanamadığı maç sayısı 7'ye yükseldi.

Arsenal, 27 yıldır böyle bir dönemden geçmemişti.

Sevilla'nın başında UEFA Avrupa Ligi'ni 3 kez kazanan, Paris St-Germain'le de Fransa Ligi'nde şampiyonluk yaşayan 48 yaşındaki Unai Emery, 18 ay önce Fransız menajer Arsene Wenger'in yerine göreve getirilmişti.

Arsenal, Emery yönetiminde geçen sezon İngiltere Premier Ligi'ni 5. sırada tamamlamıştı. Bu sezon ise halen ligde 8. sırada.

Adaylar kimler?

Unai Emery'nin yerine Wolverhampton Wanderers'ın Portekizli menajeri Nuno Espirito Santo göreve getirilebilir.

Adı geçen diğer menajerler ise Tottenham'ın eski menajeri Mauricio Pochettino, Manchester City'nin yardımcı antrenörü Mikel Arteta, Juventus'un eski teknik direktörü Massimiliano Allegri ve Bournemouth manajeri Eddie Howe.

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