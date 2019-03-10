HABER

Ünal: MHP ve AK Parti'nin oy kaybetmesi için PKK telsizden anons geçiyor (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2019 22:39 | Son Güncelleme

'PKK'NIN UZANTISIYLA İTTİFAK OLUŞTURMAYA 'ZİLLET' DENİR' AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Cumhur İttifakı AK Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürbüz'ün proje tanıtım toplantısına katıldı.

Ünal: MHP ve AK Parti'nin oy kaybetmesi için PKK telsizden anons geçiyor (2)

'PKK'NIN UZANTISIYLA İTTİFAK OLUŞTURMAYA 'ZİLLET' DENİR'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Cumhur İttifakı AK Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürbüz'ün proje tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Mahir Ünal, Millet İttifakı'nın millet ismiyle anılmayı hak etmediğini dile getirerek şunları söyledi:
"Biz, millete 'Millet' deriz, zillete 'Zillet' deriz. Millet olmak neyi gerektirir? Birlik olmayı, beraber olmayı gerektirir. Birlikte kederlenmeyi, birlikte üzülmeyi, birlikte ağlamayı, birlikte gülmeyi gerektirir millet olmak. Başı dik olmayı gerektirir, bağımsız olmayı gerektirir, yeri geldiğinde bayrak için, ezan için can vermeyi gerektirir. Peki bugün kendisine Millet İttifakı adını verenler, bu ismi niye hak etmiyorlar söyleyeyim size. Bu topraklarda bağımsızlığa, istiklale, istikbale, bayrağa, bu milletin hassasiyetlerine gerekli özeni göstermemeye 'Zillet' denir. Gidip, yurtdışında bu ülkeyi şikayet etmeye 'Zillet' denir. FETÖ'nün ağzıyla konuşmaya 'Zillet' denir. PKK'nın uzantısıyla ittifak oluşturmaya 'Zillet' denir. O yüzden biz şuna bakıyoruz, bir adama, bir insana bakarken şuna bakıyoruz. Kiminle yürüyor ona bakıyoruz kiminle yürüyor. Devlet bey de, Recep Tayyip Erdoğan da hiçbir zaman çizgilerinden asla taviz vermediler. Her mana kendi istikametlerinde yürüdüler. Eğer birileri kendi işlerine geldiğinde bir kapıya işlerine gelmediğinde başka kapıya gidiyorlarsa orada davadan bahsedemeyiz, ülküden bahsedemeyiz, ülkücülükte bahsedemeyiz, yerli ve milli olmaktan, bu memleketi sevmekten bahsedemeyiz."

FOTOĞRAFLI

PARTNERDerman aradı!Derman aradı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belen’deCumhurbaşkanı Erdoğan Belen’de
Bakan Kurum: Romanları mağdur etmeden kentsel dönüşümü tamamlayacağız (3)Bakan Kurum: Romanları mağdur etmeden kentsel dönüşümü tamamlayacağız (3)

En Çok Okunan Haberler

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

'Erdoğan açık açık tutuklatacağım' dedi, 'Korkarsam namerdim'

'Erdoğan açık açık tutuklatacağım' dedi, 'Korkarsam namerdim'

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Bahçeli: Büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır

Bahçeli: Caniler ve cahil ruhlular...

Mesut Yılmaz'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Mesut Yılmaz'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 sisteminin ABD'nin güvenliğiyle ilgisi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Fatma Şahin, gözyaşlarına hakim olamadı

Fatma Şahin, gözyaşlarına hakim olamadı

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

TBMM Başkanı Şentop’tan 'dolar' açıklaması: Doları basan biz değiliz, fiyatını belirleyen biz değiliz

TBMM Başkanı Şentop’tan 'dolar' açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.