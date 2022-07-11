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  4. Ünal Pala kimdir? Ünlü iş insanı Ünal Pala neden öldü ve kaç yaşındaydı?

Ünal Pala kimdir? Ünlü iş insanı Ünal Pala neden öldü ve kaç yaşındaydı?

11.07.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünal Pala kimdir sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Ünlü iş insanı Ünal Pala'nın ölüm haberinin ardından birçok kişi, 'Ünal Pala kimdir, neden öldü?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İnşaat ve akaryakıt istasyonu işletmeciliği alanlarında faaliyetleriyle tanınan Ünal Pala'nın hayatı araştırılıyor. Peki, Ünal Pala kimdir? Ünlü iş insanı Ünal Pala neden öldü ve kaç yaşındaydı?

Ünal Pala kimdir? Ünlü iş insanı Ünal Pala neden öldü ve kaç yaşındaydı?

Ünal Pala kimdir, öldü mü sorusunun yanıtı merak edilmeye başladı. İnşaat ve akaryakıt istasyonu işletmeciliği alanlarında yaptığı faaliyetlerle tanınan ünlü iş insanı Ünal Pala'nın ölüm haberi sonrasında neden öldüğü merak ediliyor. Peki, Ünal Pala kimdir? Ünlü iş insanı Ünal Pala neden öldü ve kaç yaşındaydı?

ÜNAL PALA NEDEN ÖLDÜ?

Muğla Bodrum'da dün akşam korkunç bir kaza meydana geldi. Ünlü iş insanı Ünal Pala'nın kullandığı sürat teknesi kayalıklara çarptı. Kazada Ünal Kaya ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti.

ÜNAL PALA KİMDİR?

Ünal Pala, 27 Aralık 1970 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Yaklaşık olarak 18 yıldır inşaat ve akaryakıt istasyonu işletmecilği alanlarında faaliyet gösteren holdingin Yönetim Kurulu Başkanı olan Ünal Pala aynı zamanda Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Denetleme Kurulu Başkanı olarak da görev yapmaktaydı.

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Anahtar Kelimeler:
iş adamı iş insanı
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