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Ünal Turan kaza mı yaptı? Ceylan Koynat ve Ünal Konat kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kaza anı anbean kamerada!

30.05.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve nişanlısı Ceylan KoYnat talihsiz bir kaza geçirdi. Kazaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Ünal Turan son durumu açıkladı. Birçok kişi basında yer alan haberler sonrası "Ceylan KoYnat ve ünlü fenomen Ünal Turan kaza mı yaptı?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Ünal Turan ve nişanlısı Ceylan KoYnat kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Ünal Turan kaza mı yaptı? Ceylan Koynat ve Ünal Konat kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kaza anı anbean kamerada!

Otomibllere yaptığı modifiyelerle adından söz ettiren ünlü sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve nişanlısı Ceylan KoYnat kaza yaptı. Araba lastiğinin patlaması sonucu aracın kontrolünü kaybeden Ünal Turan'ın otomobili çarparak durabildi. Araç kullanılamaz hale geldi. Ünal Turan, nişanlısı Ceylan KoYnat ile birlikte atlattığı kazaya dair açıklamada bulundu.

Ünal Turan kendisinin ve nişanlısının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

İşte Ünal Turan'ın yaptığı açıklama:

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CEYLAN KOYNAT KİMDİR?

Ceylan Koynat, 28 Ağustos 1989 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Bitlisli'dir. Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde Repertuar eğitimleri alan Konat, Acun Ilıcalı’nın yapımını üstlendiği O Ses Türkiye yarışması ile hafızalara kazınmıştır.

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ÜNAL TURAN KİMDİR?

Ünal Turan sosyal medya fenomenidir. Ünal Turan, 18 Nisan 1985 yılında Sivas’ta dünyaya geldi.

5 yaşındayken İstanbul’a yerleşen Ünal, son zamanların en çok merak edilen sosyal medya fenomenleri arasında yer almaktadır.

Ünal Turan, ilk olarak Facebook platformu üzerinden yaptığı paylaşımlarla popüler olmuştur.

Ünlü fenomen, arabalara yaptığı modifiyelerle biliniyor.

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