Ünal Turan kaza mı yaptı? Ceylan Koynat ve Ünal Konat kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kaza anı anbean kamerada!

Otomibllere yaptığı modifiyelerle adından söz ettiren ünlü sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve nişanlısı Ceylan KoYnat kaza yaptı. Araba lastiğinin patlaması sonucu aracın kontrolünü kaybeden Ünal Turan'ın otomobili çarparak durabildi. Araç kullanılamaz hale geldi. Ünal Turan, nişanlısı Ceylan KoYnat ile birlikte atlattığı kazaya dair açıklamada bulundu.
Ünal Turan kendisinin ve nişanlısının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
İşte Ünal Turan'ın yaptığı açıklama:
Ceylan Koynat, 28 Ağustos 1989 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Bitlisli'dir. Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde Repertuar eğitimleri alan Konat, Acun Ilıcalı’nın yapımını üstlendiği O Ses Türkiye yarışması ile hafızalara kazınmıştır.
Ünal Turan sosyal medya fenomenidir. Ünal Turan, 18 Nisan 1985 yılında Sivas’ta dünyaya geldi.
5 yaşındayken İstanbul’a yerleşen Ünal, son zamanların en çok merak edilen sosyal medya fenomenleri arasında yer almaktadır.
Ünal Turan, ilk olarak Facebook platformu üzerinden yaptığı paylaşımlarla popüler olmuştur.
Ünlü fenomen, arabalara yaptığı modifiyelerle biliniyor.