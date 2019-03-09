HABER

Ünal: “Türkiye düşmanları, Cumhur İttifakı’nın oyunun düşmesini bekliyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2019 16:33 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye düşmanlarının, 31 Mart’ta Cumhur İttifakı’nın oylarının düşmesini beklediğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye düşmanlarının, 31 Mart’ta Cumhur İttifakı’nın oylarının düşmesini beklediğini söyledi. Ünal, “O gün eğer Cumhur İttifakı’nın oyunda bir azalma olursa Türkiye düşmanlarının, hangi gazetelerin, hangi televizyonların Almanya’da, Avrupa’da, Amerika’da hangi manşetleri atacağını biliyoruz” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, bir dizi ziyaretler ve temaslarda bulunmak üzere memleketi Elbistan’a geldi. Ünal, partisinin seçim irtibat bürosu önünde AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Elbistan Belediye Başkan Vekili Ahmet Tıraş, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Hasan Sungur, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, Cumhur İttifakı Elbistan Belediye Başkan adayı Mehmet Gürbüz ile partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Meydanda kendisini bekleyen kalabalığa hitaben seçim otobüsünün üzerinden seslenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhur İttifakı’nın oy kaybetmemesi gerektiğini belirtti.
Terör örgütü PKK’nın, Cumhur İttifakı’nın oy kaybı için telsizlerinden anons geçtiğini kaydeden Ünal, "Belediye başkanımızı seçiyoruz ama Türkiye genelinde de Recep Tayyip Erdoğan’a oy veriyoruz. Türkiye genelinde yerli ve milli olan; milliliği sonuna kadar hak eden Cumhur İttifakı’na oy veriyoruz. Biz, 31 Mart’ta o bekleyenler var ya Cumhur İttifakı’nın aldığı oya bakacaklar. O gün eğer Cumhur İttifakı’nın oyunda bir azalma olursa Türkiye düşmanlarının, hangi gazetelerin, hangi televizyonların Almanya’da, Avrupa’da, Amerika’da hangi manşetleri atacağını biliyoruz. Terör örgütü PKK’nın telsizlerinden AK Parti ve MHP kaybetmelidir diye anons geçenlerin neyi amaçladıklarını biliyoruz. O yüzden Cumhur İttifakı, Allah’ın izniyle Elbistan’da güç kaybetmeyecek. Elbistan, buna müsaade etmeyecek. Elbistan, evlatlarına sahip çıkacak. Ben bunu biliyor ve buna inanıyorum" şeklinde konuştu.
Ünal, daha sonra esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Esnaflar ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Ünal, ziyaret ettiği tatlıcıda da vatandaşlara tatlı ikram etti.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Akşener: Ben paşalardan korkmadım, şimdi niye korkayımAkşener: Ben paşalardan korkmadım, şimdi niye korkayım
DSP Lideri Aksakal: Parti seçime katılmak için kurulur, bunu bilmiyor musunDSP Lideri Aksakal: Parti seçime katılmak için kurulur, bunu bilmiyor musun

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Erdoğan: Bunun adı şaka değil olsa olsa hadsizlik

Erdoğan: Bunun adı şaka değil olsa olsa hadsizlik

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Diğer Haberler
Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

TBMM Başkanı Şentop’tan 'dolar' açıklaması: Doları basan biz değiliz, fiyatını belirleyen biz değiliz

TBMM Başkanı Şentop’tan 'dolar' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'En az 3 çocuk' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'En az 3 çocuk' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye sert tepki

Bahçeli'den ABD'ye sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu

Erdoğan'dan Akşener hakkında suç duyurusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.