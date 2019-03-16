AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Yeni Zelanda Başbakanı bile caninin neden bu katliamı işlediğini açık bir şekilde anlatırken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu katliamı İslam dünyasına ve İslami teröre bağlamasını şiddetle kınıyorum." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ta esnaf ziyaretleri sonrası Yeni Zelanda’da yaşanan terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Terörün şiddet bağlantılı olduğunu ve dünyada kimden gelirse gelsin kınanması gerektiğini vurgulayan Ünal, dinlerin terörünün olmadığını söyledi. Yeni Zelanda’da camilere yapılan saldırı sonrası Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını kınayan Ünal, “Öncelikli olarak İslam dünyasını başı sağ olsun. Bir camiye bir caninin elinde silahla girip masum, silahsız ve ibadet için orada bulunan insanları katletmesini bütün dünyanın büyük bir nefretle kınaması gerekir. Ama bu olay şu çok iyi bilinsin ki, özellikle Batı dünyasının kalbine ektiği İslam nefreti tohumunun sonucudur. Dünyanın kalbine ekilen nefret tohumlarının bir sonucudur bu katliam. İslam düşmanlığını, ırkçılığı, yabancı düşmanlığını sürekli körükleyen ve insanlığın üzerinde yükseldiği değerleri sürekli baltalayanlar şunu bilsinler ki; İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, ırkçılık da dünyanın bugüne kadar merhamet adına, iyilik adına biriktirdiği her şeyi yok etme tehlikesi doğuruyor." diye konuştu.