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Ünal'dan STK ziyaretleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 18:34 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşlarına ziyarette bulundu.

Ünal, beraberinde AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve partililerle sivil toplum kuruluşları, oda ve derneklerin yöneticileriyle bir araya geldi.

İlk olarak Kahramanmaraş Ziraat Odası üyeleriyle buluşan Ünal, daha sonra Semerkand Vakfı Kahramanmaraş Temsilciliğini ziyaret etti.

Kafkas Kültür Derneği üyeleri bir araya gelen Ünal, İhya Vakfı, Hayır ve İhsan Vakfını ile Kahramanmaraş Barosu üyeleriyle de buluştu.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Kahramanmaraş

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