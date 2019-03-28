Ünal'dan STK ziyaretleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşlarına ziyarette bulundu.

Ünal, beraberinde AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve partililerle sivil toplum kuruluşları, oda ve derneklerin yöneticileriyle bir araya geldi.

İlk olarak Kahramanmaraş Ziraat Odası üyeleriyle buluşan Ünal, daha sonra Semerkand Vakfı Kahramanmaraş Temsilciliğini ziyaret etti.

Kafkas Kültür Derneği üyeleri bir araya gelen Ünal, İhya Vakfı, Hayır ve İhsan Vakfını ile Kahramanmaraş Barosu üyeleriyle de buluştu.

