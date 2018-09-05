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UND'den "Türkmenistan geçişine çözüm" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 14:57 | Son Güncelleme

UND İcra Kurulu Başkanı Recai Şen: - "Türkmenistan sınır kapılarında 10 günü aşkın süredir bekletilen ihracat mallarımızın bir an evvel adreslerine teslim edilebilmesi amacıyla araçların geçişlerine izin verilmesi için Türkmenistan makamlarından acil çözüm bekliyoruz" - "Türk taşımacılarının, Türkmenistan'ın ardı ülkelerine ulaşımda alternatif güzergahı var"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Recai Şen, Türkmenistan sınır kapılarında 10 günü aşkın süredir bekletilen ihracat mallarının bir an evvel adreslerine teslim edilebilmesi amacıyla araçların geçişlerine izin verilmesi için, Türkmen makamlarının acil çözüm üretmesi çağrısında bulundu.

Şen, yaptığı yazılı açıklamada, Türkmenistan'ın Tacikistan'a teslim edilecek Türk ihraç yüklerinin geçişine izin vermediğini belirterek, 150'den fazla tırın 10 günü aşkın süredir Türkmenistan sınır kapılarında beklediğini ifade etti.

Türkmenistan'ın yaptırımlarının bir an evvel son bulması ve taşımacıların sınır kapılarında yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için tüm resmi girişimleri yaptıklarını aktaran Şen, bugün için resmi olarak, "Bölgede yaşanan siyasi ve güvenlik krizleri nedeniyle artan silah, uyuşturucu madde ve diğer ticareti yasaklanmış maddelerin kaçakçılığıyla etkin mücadele için sınır noktalarındaki gümrük kontrollerinin sıkılaştırılmasına yönelik tedbirlerin alınmakta olduğu" şeklinde bir bilgi temin ettikleri bilgisini verdi.

Şen, Türkmenistan tarafının uygulamalarının, bir süre daha devam edebileceğinin değerlendirildiğini kaydederek şu yorumda bulundu:

"Gerek ülkemiz ihracatının Orta Asya ülkelerine taşınmasında, gerekse Batı'dan Orta Asya ülkelerine yapılacak taşımalarda ve hatta Çin'den Batı'ya yapılacak taşımalarda Türkmenistan'ın transit konumu büyük önem taşıyor. Yaptığı liman, otoyol, demir yolu, köprü ve havalimanı yatırımları ile ulaştırma ve lojistik alanında altyapısını mükemmele yaklaştıran ve Orta Asya Lojistik Merkezi olma potansiyeline sahip olan Türkmenistan'ın, bu ülkeye gidecek veya bu ülkeden transit geçecek yükler için bu haksız uygulamaları manidar bulunmaktadır. Türk taşımacılarının, Türkmenistan'ın ardı ülkelerine ulaşımda alternatif güzergahı var. Türkmenistan'ın son yıllarda yaptığı lojistik merkez olma yolundaki yatırımları ve hedefleri ile çelişen bu tür uygulamalara son vermesini bekliyoruz. Türkmenistan sınır kapılarında 10 günü aşkın süredir bekletilen ihracat mallarımızın bir an evvel adreslerine teslim edilebilmesi amacıyla araçların geçişlerine izin verilmesi için Türkmen makamlarından acil çözüm bekliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
ihracat Türkmenistan UND

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