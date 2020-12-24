UNESCO: "2020’de 59 Medya Çalışanı Öldürüldü"

UNESCO, gazetecilik mesleğini yerine getirmenin giderek zorlaştığını belirterek son on yılda ortalama her dört günde bir gazetecinin öldürüldüğünü kaydetti.

UNESCO, gazeteciliğin kamu yararına yapılan bir hizmet olduğunu belirterek, doğru habercilik adına 'ayağa kalkılması' gerektiğini savundu. UNESCO dünyaya, “gazetecileri koruyun gerçeği koruyun” çağrısında bulundu.

UNESCO, 2020 yılında öldürülen 59 medya çalışanından dördünün kadın olduğunu belirtti. ‘2020 UNESCO Gazetecilerin Güvenliği ve Cezasızlık Tehlikesi’ başlıklı Genel Direktör Raporu, son iki yılda gazetecilerin ölümlerini sorguladı. Raporda, etkili küresel bir bilinçlendirme kampanyasının gerekliliği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, 2020 yılında en az 59 medya çalışanının öldürüldüğünü açıkladı. UNESCO, medya çalışanlarının öldürülmesini kınadığını belirterek, günümüzde basın özgürlüğünün her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı.

UNESCO Direktörü Audrey Azoulay, dünyanın salgın hastalıkla mücadele ettiği 2020 yılında medya çalışanlarına yönelik saldırı ve cinayetlerin geçmiş yıllara göre azaldığını belirtti.

“Dünyanın her tarafında gazetecilerin koşulları giderek daha çok endişe uyandırıyor”

UNESCO tarafından hazırlanan son raporda, 59 medya çalışanından 22’sinin Latin Amerika ve Karayipler'de işlendiği, 22 gazeteci cinayetinin de daha çok Asya ve Pasifik ülkelerinde işlendiği, Arap ülkelerinde 9, Afrika ülkelerinde ise 6 cinayet işlendiği belirtildi.

Raporda gazeteci cinayetlerinin hala sürdüğü, dünyanın her yerinde medya çalışanları için koşulların endişe verici bir hal aldığı vurgulandı.

2020 yılında ölümcül olmayan saldırılar ve tacizlerin artmaya devam ettiği kaydedildi. UNICEF raporunda, 2020'de Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) gösterileri ve dünyadaki diğer protestoları haber yapan gazetecilerin karşılaştığı tehlikelere yer verildi.

“Kadın gazetecilerin çoğu sosyal medya aracılığıyla taciz ediliyor”