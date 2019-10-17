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UNESCO adayı Harran Sarayı'nın tarihi netleşiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 11:29 | Son Güncelleme

Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki 9 asırlık Harran Sarayı'ndaki kazı çalışmasında, saray ve eklentilerinin ayrıntıları ortaya çıkarılıyor - Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal: - "Bu yıl bulduğumuz kitabe parçaları ve burada kültür katında ele geçecek bulgularla Harran Sarayı'nın tarihlendirilmesine ışık tutacak eserleri gün ışığına çıkaracağımıza inanıyoruz"

RAUF MALTAŞ - UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en eski yerleşimlerinden Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki asırlık Harran Sarayı'nda yürütülen kazı çalışmalarıyla yapının tam tarihi netleştiriliyor.

Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının finansmanı, yerel yönetimlerin de desteğiyle tarihi sarayda 6 yıldır kazı çalışması yürüttüklerini söyledi.

Önal, milattan önce 6 binli yıllardan bugüne kadar kesintisiz yerleşim yeri olan, bir dönem Asurlular ve Emevilere başkentlik yapan tarihi ilçedeki arkeolojik kazıların büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ören yerinin önemli yapılarının Harran Sarayı'nda yürüttükleri kazılarda önemli bulgular elde ettiklerini anlatan Önal, kazılarda daha önce hamam ve ayrıntılarının tamamen ortaya çıkarıldığını hatırlatarak, sarayın diğer bilinmeyen yönlerini de gün yüzüne çıkarmak için gayret sarfettiklerini vurguladı.

Prof. Dr. Önal, kazıların Harran Sarayı'nın tam tarihinin tespit edilmesine katkı sunacağına dikkati çekerek, "Harran Sarayı'nın, Roma Garnizonu olduğu, Eyyubiler döneminde saray olduğu, Numeyriler döneminde de kullanıldığı belli. Buradan çıkacak başka kitabeler, veriler ve diğer eserler bu kalenin tam tarihlendirilmesi açısından oldukça önemli. Bu yıl yaklaşık 2,5 metre olan kültür katının içindeki buluntuları ortaya çıkarmak ve değerlendirmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Tarihini aydınlatacak"

Kazıların titizlikle ilerlediğini anlatan Prof. Dr. Mehmet Önal, sarayın eksik parçalarına rastladıklarını belirtti.

Bulguların detaylı incelemelerinin sürdüğünü ifade eden Önal, şöyle devam etti:

"Sarayın eksik parçaları gelmeye başladı. Soldaki çoban köpeklerinin üzerindeki sütun başlığının tekini bulduk. Bazalt taştan yapılma ve oyulmuş halde olan sarmal örgülü çift satırlı bir kitabenin başlığını da yeni bulduk. Bunun da 11. yüzyıla Numeyriler dönemine ait olduğunu düşünüyoruz. İncelenecek, belki daha eski tarihli de olabilir. Buradaki kazılar çıkan kitabelerin diğer parçalarıyla birlikte bu bilinmezliği çok olan ve oldukça heybetli olan Harran Sarayı'nın tarihlendirilmesini sağlayacak bu buluntular. Bu yıl bulduğumuz kitabe parçaları ve burada kültür katında ele geçecek bulgularla Harran Sarayı'nın tarihlendirilmesine ışık tutacak eserleri gün ışığına çıkaracağımıza inanıyoruz. Şu ana kadar ele geçirilen kitabeler 1058 tarihini gösteriyor ama seyyahlar Nümeyriler döneminde 2. Mervan'ın 10 milyon dirhem harcayarak yaptığı sarayın burası olduğuna işaret ediyor. Kimi seyyahlar burası Sabilerin tapınağıydı diyor. Bu kazılar bundan dolayı çok önemli. Burası tapınak mı, kilise mi vardı, saray mı vardı veya Roma Garnizonu muydu? Bunların tamamını kazı çalışmaları ortaya çıkaracak."

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Arkeolojik kazı Harran Harran Sarayı Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Ba Şanlıurfa UNESCO Adayı

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