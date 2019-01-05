UNESCO adayı ören yeri görücüye çıkıyor

RAUF MALTAŞ - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Harran Ören Yeri'ndeki kazı alanının bu yıl ziyarete açılacağı bildirildi.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının finansmanı, yerel yönetimlerin de desteğiyle tarihi ören yerindeki kazıların çeşitli aralıklarla 70 yıldır sürdüğünü söyledi.

Ören yerinin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nden kalıcı listeye alınması için hummalı bir çalışma yürütüldüğünü belirten Önal, bir taraftan da kazılarda ortaya çıkarılan eserleri, ören yerini ziyaret eden turistlerin yakından görmesi için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Önal, milattan önce 6 binli yıllardan günümüze kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve bir dönem Asurlular ile Emevilere başkentlik yapan ve dört bir yanı tarihi kalıntılarla çevrili ören yerinin, açık hava müzesini andırdığını dile getirdi.

Tarihi alanda gelinen noktanın umut verici olduğunu vurgulayan Önal, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla kente daha fazla gelmesi beklenen turistlerin böylece Harran'da yürütülen kazı çalışmalarına da yakından tanıklık edeceğini bildirdi.