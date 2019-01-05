HABER

UNESCO adayı ören yeri görücüye çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 11:10 | Son Güncelleme

UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Şanlıurfa'daki Harran Ören Yeri'nde sürdürülen kazı çalışmalarını, bu yıl yerli ve yabancı turistler daha yakından görme ve inceleme imkanı bulacak - Kazı başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal: - "Harran Ören Yeri'ndeki kazı alanları, gezi yolları ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından bu yıl ziyarete açılacak" - "Alan gezilirken bir taraftan da kazı çalışmalarımız yine devam edecek"

RAUF MALTAŞ - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Harran Ören Yeri'ndeki kazı alanının bu yıl ziyarete açılacağı bildirildi.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının finansmanı, yerel yönetimlerin de desteğiyle tarihi ören yerindeki kazıların çeşitli aralıklarla 70 yıldır sürdüğünü söyledi.

Ören yerinin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nden kalıcı listeye alınması için hummalı bir çalışma yürütüldüğünü belirten Önal, bir taraftan da kazılarda ortaya çıkarılan eserleri, ören yerini ziyaret eden turistlerin yakından görmesi için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Önal, milattan önce 6 binli yıllardan günümüze kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve bir dönem Asurlular ile Emevilere başkentlik yapan ve dört bir yanı tarihi kalıntılarla çevrili ören yerinin, açık hava müzesini andırdığını dile getirdi.

Tarihi alanda gelinen noktanın umut verici olduğunu vurgulayan Önal, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla kente daha fazla gelmesi beklenen turistlerin böylece Harran'da yürütülen kazı çalışmalarına da yakından tanıklık edeceğini bildirdi.

Kazı alanında bu yıl önemli bir eşiğin aşıldığını bildiren Önal, şöyle devam etti:

"Harran Ören Yeri'nin adeta kalbi olan Harran Ulu Cami'nin doğusunda, 2018 yılı için planlanan kazı çalışmaları başarıyla tamamlandı. Çalışmalarımızda şadırvanlı avlu büyük oranda ortaya çıkarıldı. Bu şadırvanlı avluyu çevreleyen 34 lavabo ortaya çıkarıldı. Bunlar Anadolu'daki ilk İslami dönem lavaboları. Burada abdest alınan yer büyük oranda gün yüzüne çıktı. Önceki yıl bulduğumuz ve kısmen kazısı yapılan çarşı hamamının, ılıklık, sıcak su havuzu ve külhanı da tamamen meydana çıktı. Harran Ören Yeri'ndeki kazı alanları, gezi yolları ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından bu yıl ziyarete açılacak."

- "Gezilip görülecek hale geldi"

Önal, kazı alanında geçen yıl yürütülen çalışmalarda daha çok görselliği ön plana çıkaracak buluntular üzerine yoğunlaştıklarını dile getirdi.

Ziyaretçilerin tarihi ören yerinde bulunan asırlık miskçi dükkanını, hamamları, şadırvanlı avluları ve su mahzenini bu yıl yakından görme imkanı bulacağını anlatan Önal, tarih tutkunları için kazı alanında yapılacak ziyaretlerin çok daha anlamlı olacağına inandığını ifade etti.

Asırlık ören yerinde ciddi manada alan düzenlemesi yaptıklarını anlatan Önal, "Önceki yıllarda kısmen kazısını yaptığımız hamam, şadırvan, miskçi dükkanı, mahzen gibi bölümlerin tamamen ortaya çıkarılması için yürüme yollarını kaldırdık. Bu yapıların yollar kalktıktan sonra kalan kısmının kazılarını tamamladık. Şu an çarşı hamamının restorasyon çalışmaları da tamamlandı. Harran Ören Yeri'nin içi gezilip görülecek hale getirildi. Alan gezilirken bir taraftan da kazı çalışmalarımız yine devam edecek." şeklinde konuştu.

Önal, bu yıl yürütülecek kazı çalışmalarında ise antik seyyahların bahsettiği "Harran okulları"na ait kalıntılara rastlamayı umut ettiklerini sözlerine ekledi.

Harran'daki kazı çalışmalarında seramik, cam ve madeni eserler, sikkeler, mimari parçalar, figürler, heykeller, kemik ve fildişi eserler, depolama küplerinden oluşan 10 binin üzerinde tarihi eser günyüzüne çıkartıldı. Bu eserler halen Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinde sergileniyor.

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
Keşan'da kar yağışı etkili olduKeşan'da kar yağışı etkili oldu
Alp, işe giderken kayalıklardan düşerek öldüAlp, işe giderken kayalıklardan düşerek öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Harran Harran Ören Yeri Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Ba kazı Şanlıurfa ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Marmara'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

F.Bahçe ilk transferini yaptı!

F.Bahçe ilk transferini yaptı!

Biz çöpe atıyoruz! Yıllık 12 milyon lira kazandırıyor

Biz çöpe atıyoruz! Yıllık 12 milyon lira kazandırıyor

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar ne zaman dönecek?

Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar ne zaman dönecek?

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ceren Damar cinayetinin ardından YÖK harekete geçti

Üniversitedeki cinayetin ardından harekete geçildi

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?)

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Günlük burç yorumları 5 Ocak Cumartesi (2019 yıllık burç yorumları)

5 Ocak Cumartesi günlük burç yorumları

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı, iddia asılsız!

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

Ceren Damar cinayeti: Zanlının kopya çekmekten aldığı ilk ceza değil

Zanlının kopya çekmekten aldığı ilk ceza değilmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.