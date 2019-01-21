HABER

UNESCO Geçici Listesindeki müze, 7 yıldır kapalı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 09:11 | Son Güncelleme

UNESCO?nun geçici miras listesinde bulunan Bursa?nın İznik ilçesindeki tarihi İznik Müzesi, restorasyonun devam etmesi nedenyile 7 yıldır ziyaretçilerine hizmet veremiyor.

UNESCO?nun geçici miras listesinde bulunan Bursa?nın İznik ilçesindeki tarihi İznik Müzesi, restorasyonun devam etmesi nedenyile 7 yıldır ziyaretçilerine hizmet veremiyor. Özellikle bahçesindeki lahitler ve tarihi eserler ile adeta açık hava müzesini andıran İznik Müzesi'nin kapalı olması İznik turizmini olumsuz yönde etkiliyor.
İznik'de 1388 yılında Sultan I. Murad'ın annesi Nilüfer Hatun'un anısına inşa edilerek imaret olarak kullanılan ve 1960 yılında ise müze olarak tarihe kazandırılan İznik Müzesi, 7 yıldır ziyaretçilere kapalı durumda. İznik'in en önemli değerlerinden olan ve içerisinde 15 bin 59 kayıtlı tarihi eser bulunan müze, 2012 yılında kendi enerjisini üreten müze yapılmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilmek üzere kapatılmıştı.
DEMİR KORKULUKLARDAN BAKIYORLAR
İznik Müzesi'ni görmek isteyen ziyaretçiler müzenin kapalı olduğunu görünce demir korkuluklara çıkarak bahçedeki eserleri görme imkanı buluyor. İznik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Akçaalan ise konuya ilişkin, ?Biz dört medeniyete başkentlik yapmış tarihi bir ilçeyiz. Burada yerel yöneticilerin suçu var. Bu müzenin açılmamasını anlamış değilim. Kesin arkada bir şeyler var. İznik?e senelerce otobüs otobüs turist gelirken müze kapalı olduğundan bu yana tek bir turist bile gelmez oldu. Çünkü müze gibi bir çok önemli tarihi yapımı restorasyon adı altında kapalıö dedi.
'ARTIK YETER DİYORUZ'
İznik?te turizm işletmecisi Bekir Uslu ?Sahilde işletmem var. Bu müzenin 8 yıldır kapalı olması işletmelerimize büyük zarar vermektedir. Ekonomik açıdan iyi durumda değiliz. Çünkü biz turizmden geçinen bir ilçeyiz. Bizim müzemizin de Türkiye?de ve dünyada sayılı bir müze olduğunu biliyoruz. Artık yeter diyoruz, müzemizin açılmasını istiyoruzö diye konuştu.
'BU İŞ YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ'
İznik Genç İş Adamları Derneği eski başkanı ve otel işletmecisi Ali Karaman, ?Bu iş yılan hikayesine döndü. Dünyaca ünlü bu müzenin kapalı olması yerli ve yabancı turistlerin gelmesini engelliyor. İznik esnafı bitme noktasına geldi, bir an önce müzemiz açılsınö dedi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
İstanbul'da sürat motosikleti yayaların arasına daldıİstanbul'da sürat motosikleti yayaların arasına daldı
TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! 6 terörist öldürüldüTSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! 6 terörist öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor! Şok gelişme

Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor! Şok gelişme

Erdoğan ve Trump arasında flaş görüşme!

Erdoğan ve Trump arasında flaş görüşme!

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Kar fırtınası can aldı! Hayat durdu, seferler iptal edildi

Kar fırtınası can aldı! Hayat durdu, seferler iptal edildi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da sürat motosikleti yayaların arasına daldı

İstanbul'da sürat motosikleti yayaların arasına daldı

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! 6 terörist öldürüldü

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! 6 terörist öldürüldü

Ankara-Eskişehir yolunda otobüs kaza yaptı! Yaralılar var

Ankara-Eskişehir yolunda otobüs kaza yaptı! Yaralılar var

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a pazartesi sürprizi

Vitesi karıştıran kadın markete girdi

Vitesi karıştıran kadın markete girdi

Komşularının sözleri kan dondurdu! Şizofren hastası kadın alevlerin arasında kaldı!

Ankara'da korkutan olay! Komşularının sözleri kan dondurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.