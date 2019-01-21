UNESCO Geçici Listesindeki müze, 7 yıldır kapalı 

UNESCO?nun geçici miras listesinde bulunan Bursa?nın İznik ilçesindeki tarihi İznik Müzesi, restorasyonun devam etmesi nedenyile 7 yıldır ziyaretçilerine hizmet veremiyor. Özellikle bahçesindeki lahitler ve tarihi eserler ile adeta açık hava müzesini andıran İznik Müzesi'nin kapalı olması İznik turizmini olumsuz yönde etkiliyor.

İznik'de 1388 yılında Sultan I. Murad'ın annesi Nilüfer Hatun'un anısına inşa edilerek imaret olarak kullanılan ve 1960 yılında ise müze olarak tarihe kazandırılan İznik Müzesi, 7 yıldır ziyaretçilere kapalı durumda. İznik'in en önemli değerlerinden olan ve içerisinde 15 bin 59 kayıtlı tarihi eser bulunan müze, 2012 yılında kendi enerjisini üreten müze yapılmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilmek üzere kapatılmıştı.

DEMİR KORKULUKLARDAN BAKIYORLAR

İznik Müzesi'ni görmek isteyen ziyaretçiler müzenin kapalı olduğunu görünce demir korkuluklara çıkarak bahçedeki eserleri görme imkanı buluyor. İznik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Akçaalan ise konuya ilişkin, ?Biz dört medeniyete başkentlik yapmış tarihi bir ilçeyiz. Burada yerel yöneticilerin suçu var. Bu müzenin açılmamasını anlamış değilim. Kesin arkada bir şeyler var. İznik?e senelerce otobüs otobüs turist gelirken müze kapalı olduğundan bu yana tek bir turist bile gelmez oldu. Çünkü müze gibi bir çok önemli tarihi yapımı restorasyon adı altında kapalıö dedi.

'ARTIK YETER DİYORUZ'

İznik?te turizm işletmecisi Bekir Uslu ?Sahilde işletmem var. Bu müzenin 8 yıldır kapalı olması işletmelerimize büyük zarar vermektedir. Ekonomik açıdan iyi durumda değiliz. Çünkü biz turizmden geçinen bir ilçeyiz. Bizim müzemizin de Türkiye?de ve dünyada sayılı bir müze olduğunu biliyoruz. Artık yeter diyoruz, müzemizin açılmasını istiyoruzö diye konuştu.

'BU İŞ YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ'

İznik Genç İş Adamları Derneği eski başkanı ve otel işletmecisi Ali Karaman, ?Bu iş yılan hikayesine döndü. Dünyaca ünlü bu müzenin kapalı olması yerli ve yabancı turistlerin gelmesini engelliyor. İznik esnafı bitme noktasına geldi, bir an önce müzemiz açılsınö dedi.

