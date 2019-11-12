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UNESCO Genel Direktörü Azoulay'dan Türk büyükelçiye tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 18:12 | Son Güncelleme

UNESCO Genel Direktörü Azoulay'dan Türk büyükelçiye tebrik

PARİS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Genel Direktörü Audrey Azoulay, 40'ıncı UNESCO Genel Konferansı Başkanlığı görevine seçilen UNESCO Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer'i tebrik etti.

Azoulay, Fransa'nın başkenti Paris'te bugün başlayan 40'ıncı UNESCO Genel Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "UNESCO Genel Konferansı Başkanlığı'na seçilen Ahmet Altay Cengizer'i tebrik ediyorum ve görevinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kurumun çalışmalarının halkların arasındaki bağı güçlendirmeye yönelik olduğunu dile getiren Audrey Azoulay, özellikle gençler ve insanlığın geleceği için dünyadaki sorunların çözülmesi gerektiğini belirtti.

Büyükelçi Cengizer'in UNESCO 40'ıncı Genel Konferansı Başkanlığı, bugün yapılan oturumda onaylanmıştı.

Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, bu görevi 2 yıl boyunca yürütecek.

UNESCO Genel Konferansı Başkanlığına 53 yıl sonra bir Türk büyükelçi seçilmiş oldu. Konferansta kurumun genel politikası ve gelecek 2 yılın bütçesi ve programı belirleniyor.

- Türkiye 2017'de kurula girmişti

UNESCO'nun Kasım 2017'de düzenlenen 39'uncu Genel Konferansı'nda yapılan seçimde Türkiye, UNESCO'ya üye 134 ülkenin oyuyla seçilerek, 2017-2021 yıllarında Yürütme Kurulunda yer almaya hak kazanmıştı.

Yürütme Kurulu, 58 üye ülkeden oluşuyor. 4 yıllığına seçilen ve yılda 2 kez toplanan kurulda, UNESCO'ya ilişkin karar alma süreçlerine dair görüşmeler yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Altay Cengizer

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