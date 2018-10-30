UNESCO: Her dört günde bir, bir gazeteci öldürülüyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) verilerine göre dünyada her dört günde bir, bir gazeteci mesleki faaliyetleri nedeniyle öldürülüyor.

UNESCO Almanya temsilciliği tarafından Salı günü Bonn'da yapılan açıklamada, 2006 yılından bu yana toplam 1096 gazeteci öldürüldü. Sadece bu yıl içinde öldürülen gazeteci sayının 86 olduğu bilgisi verildi. Açıklamaya göre, 2006 yılından 2017'nin sonuna kadar 1010 gazeteci öldürüldü ve bu cinayetlerin sadece yüzde 10'u aydınlatılabildi.

UNESCO tarafından 2 Kasım Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmasının Önlenmesi Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, öldürülen gazetecilere ilişkin son veriler yer aldı. Buna göre, 2017 yılında öldürülen gazetecilerin yüzde 55'inin silahlı çatışmaların yaşanmadığı bölgelerden olduğuna dikkat çekti.

Gazeteciler için en tehlikeli yerler

2017 yılında Asya-Pasifik bölgesi gazeteciler açısından en tehlikeli yer oldu. Gazeteci cinayetlerinin yüzde 34'ü bu bölgede işlendi. Bunu yüzde 28 ile Latin Amerika ve Karayip bölgeleri izledi. Cinayetlerin yüzde 22'si Arap ülkelerinde, yüzde 7'sı ise Afrika'da işlendi. Gazetecilerin cinayete kurban gittiği bölgeler arasında Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ile Orta Avrupa son sırada yer aldı.