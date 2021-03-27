UNESCO: ”Her Üç Öğrenciden İkisi Okula Gidemiyor”

UNESCO son araştırmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Temel okuma becerilerine sahip olmayan çocukların sayısı salgın öncesinde düşüş eğilimi göstermişti ve 2020'de 483 milyondan 460 milyona düşmesi bekleniyordu. Bunun yerine, salgının bir sonucu olarak, zor durumdaki çocukların sayısı 2020'de yüzde 20’den fazla artarak 584 milyona sıçradı ve son yirmi yılda eğitim alanında yaptığımız yoğun çalışmalar, tüm çabalarımız ve elde edilen kazanımlarımız yok oldu” dedi.

“Son yirmi yıldaki tüm çabalarımız biranda yok oldu”

UNESCO, yüz milyondan fazla çocuğun salgın nedeniyle temel okuma becerilerin geliştirmediğini, milyonlarca çocuğun temel eğitimlerinde yaşanan kesintiler yüzünden öğrenim kaybına uğradığını açıkladı. Dünyadaki öğrencilerin sadece dörtte birinin uzaktan eğitime erişebildiklerini saptayan UNESCO, salgınla birlikte küresel çapta eğitimde yaşanan kapanmalar, dijital sıkıntılar ve genel aksaklıklar yüzünden bir kuşağın felaketle karşı karşıya kaldığını kaydetti. Dünyada öğrenci nüfusunun üçte ikisinin okullarına gidemediği, çalışmada yer aldı.

Dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü salgınının çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini araştıran Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), okul çağındaki çocukların öğrenme yeterlilikleri, pandeminin okullardaki etkileri ve yaşanan aksaklıklarla ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı.

“Dünyada eğitim ortalama 25 hafta kesintiye uğradı”

UNESCO raporuna göre, salgının başlangıcından günümüze dünyada tam veya kısmi kapatmalar yüzünden okullardaki eğitim ortalama 25 hafta kesintiye uğradı. UNESCO, araştırmada elde ettikleri veriler çerçevesinde çocuklardaki öğrenim kayıplarının en fazla Latin Amerika ve Karayipler bölgesi ile Orta ve Güney Asya'da olduğunu öngördükleri kaydedildi.

UNESCO ve BM Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) ortaklaşa gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına göre, dünyadaki öğrencilerin sadece dörtte birinin uzaktan eğitimden yararlanabildiği ortaya çıktı.

“Dünyada her üç öğrenciden ikisi okula gidemiyor”

Rapora göre, dünya genelinde okulların şu anda çoğunlukla Afrika, Asya ve Avrupa'da yer alan 107 ülkede tamamen açık olduğunu ve okul öncesi ve ortaöğretime yaklaşık 400 milyon öğrencinin katıldığı belirtildi.

Raporda, salgın nedeniyle 30 ülkedeki okulların kapalı olduğu, bu ülkelerdeki yaklaşık 165 milyon öğrencinin bu süreçte okullarına gidemediği belirtildi. Raporda, bazı ülkelerin de salgın nedeniyle okulları kısmen kapattığı, 70 ülkedeki okulların yer aldığı bazı bölgelerde ise kişisel katılımın azalmasına rağmen eğitimin sürdüğü kaydedildi. Raporda, küresel çapta salgın yüzünden toplam öğrenci sayısının neredeyse üçte ikisinin okullarına devam edemediği belirtildi.