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UNESCO ile ünlenen Sağlık Müzesi'nin ziyaretçi sayısı arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 13:11 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan II. Bayezid Külliyesi içerisindeki Sağlık Müzesi, yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi çekti - Sağlık Müzesi 2018'de, 270 bin 669 ziyaretçi ağırladı

EDİRNE (AA) - UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan II. Bayezid Külliyesi içerisindeki Sağlık Müzesi'ni geçen yıl 270 bin 669 kişi ziyaret etti.

Trakya Üniversitesi'nden (TÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla gerçekleştirdiği projelerden biri olan Sağlık Müzesi 2018'i rekor ziyaretçi sayısıyla kapattı.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Sağlık Müzesi 2018'de 270 bin 669 kişiyi ağırlayarak ziyaretçi sayısını bir önceki yıla göre yüzde 8 artırdı.

Avrupa Kültür Mirası Birliği tarafından "Mükemmellik Kulübü’ne" dahil edilen müze, 2017'de 249 bin 830 kişiyi ağırlamıştı.

- "Cazibe merkezi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Sağlık Müzesi'nin Osmanlı'nın sosyal ve kültürel çekirdeğinin oluşturulmasında külliye ve vakfiye sisteminin önemli simgelerinden olduğunu belirtti.

Müzenin başarılı sunumu ve müzecilik geleneğiyle son yıllarda önemli bir cazibe merkezi haline gelerek büyük rağbet gördüğünü aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamlarıyla karşılaştırıldığında, Edirne'deki müzelere gerçekleştirilen ziyaretlerin en az yüzde 40'ının Trakya Üniversitesi sayesinde olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye'nin dört bir yanından ve 30 farklı ülkeden pek çok turistin ilgisini çeken müzemize yerel ve ulusal basının ilgisi de oldukça yüksek. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi ve Milli Mücadele ve Lozan Müzesi hem üniversitemizin hem de Edirne'nin gururu olmaya devam edecek. Edirne için adeta mıknatıs etkisi yaratan müzelerimizin ziyaretçi sayısını her geçen gün daha da üst seviyelere çıkaracağımıza inanıyoruz."

Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Müdürü ve TÜ Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Akıncı da müzenin Edirne'nin sembol mekanlarından olduğunu belirterek, "Bu mekanın kentin önemli bir tarih ve kültür nişanesi haline gelmesi bizleri gururlandırıyor. Edirne için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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