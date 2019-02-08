UNESCO ile ünlenen Sağlık Müzesi'nin ziyaretçi sayısı arttı

Trakya Üniversitesi'nden (TÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla gerçekleştirdiği projelerden biri olan Sağlık Müzesi 2018'i rekor ziyaretçi sayısıyla kapattı.

"Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamlarıyla karşılaştırıldığında, Edirne'deki müzelere gerçekleştirilen ziyaretlerin en az yüzde 40'ının Trakya Üniversitesi sayesinde olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye'nin dört bir yanından ve 30 farklı ülkeden pek çok turistin ilgisini çeken müzemize yerel ve ulusal basının ilgisi de oldukça yüksek. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi ve Milli Mücadele ve Lozan Müzesi hem üniversitemizin hem de Edirne'nin gururu olmaya devam edecek. Edirne için adeta mıknatıs etkisi yaratan müzelerimizin ziyaretçi sayısını her geçen gün daha da üst seviyelere çıkaracağımıza inanıyoruz."

Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Müdürü ve TÜ Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Akıncı da müzenin Edirne'nin sembol mekanlarından olduğunu belirterek, "Bu mekanın kentin önemli bir tarih ve kültür nişanesi haline gelmesi bizleri gururlandırıyor. Edirne için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

