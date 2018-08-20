UNESCO kentinden tatilcilere lokumlu karşılama

Türkiye'nin dört bir yanında insanların Safranbolu'yu görmeye geldiğini ifade eden Ürkmezer, "Bütün oteller yüzde 100 dolu. Esnaflarımızın satışları gayet iyi. Safranbolu bir marka, Safranbolu kendisi marka, başka markaya ihtiyacı yok. İnsanlar Safranbolu'yu görmek için, ziyaret etmek için geliyorlar. Safranbolu'nun güzelliklerinden, tatlarından mutlak alıp evlerine gidiyorlar. Safranbolu'nun doğal, tarihi güzelliklerini, tatlarını yaşaması için herkesi çağırıyoruz. Bizler alt yapısı ile üst yapısıyla güvenlik birimleriyle her türlü hizmet sektörüyle misafirlerimizi karşılamaya hazırız. Son 14 ayda Safranbolu'ya gelen turist sayısında artış var." ifadesini kullandı.

Gelen misafirleri lokumla karşılamanın yanı sıra İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında da kırmızı düdük, şapka ve broşür dağıttıklarını aktaran Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Safranbolu gibi turistik bir merkezde, tarihi çarşıda bu kampanyayı uygulamaya koyduk. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen misafirlerimize hem Safranbolu lokumu ikram ettik hem de kırmızı düdük projesini anlattık. Çocuklara kırmızı düdük ve tişörtleri dağıttık, vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Tabii ki güvenli trafiği sağlamak açısından hem Emniyet Müdürlüğümüz hem jandarmamıza bağlı ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışıyorlar. Bizler bayramda buradayız yine. Bütün bayramlarda olduğu gibi herkesi Safranbolu'ya bekliyoruz."

