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UNESCO kentinden tatilcilere lokumlu karşılama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 17:50 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tatilciler lokumla karşılandı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, tatilciler lokumla karşılandı

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Burak Ören, Tarihi Çarşı Kazdağlı Meydanı'nda tatilcileri lokumla karşıladı, onlara kırmızı düdük, şapka ve broşür dağıttı.

Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 günlük bayram tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanında insanların Safranbolu'yu görmeye geldiğini ifade eden Ürkmezer, "Bütün oteller yüzde 100 dolu. Esnaflarımızın satışları gayet iyi. Safranbolu bir marka, Safranbolu kendisi marka, başka markaya ihtiyacı yok. İnsanlar Safranbolu'yu görmek için, ziyaret etmek için geliyorlar. Safranbolu'nun güzelliklerinden, tatlarından mutlak alıp evlerine gidiyorlar. Safranbolu'nun doğal, tarihi güzelliklerini, tatlarını yaşaması için herkesi çağırıyoruz. Bizler alt yapısı ile üst yapısıyla güvenlik birimleriyle her türlü hizmet sektörüyle misafirlerimizi karşılamaya hazırız. Son 14 ayda Safranbolu'ya gelen turist sayısında artış var." ifadesini kullandı.

Gelen misafirleri lokumla karşılamanın yanı sıra İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında da kırmızı düdük, şapka ve broşür dağıttıklarını aktaran Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Safranbolu gibi turistik bir merkezde, tarihi çarşıda bu kampanyayı uygulamaya koyduk. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen misafirlerimize hem Safranbolu lokumu ikram ettik hem de kırmızı düdük projesini anlattık. Çocuklara kırmızı düdük ve tişörtleri dağıttık, vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Tabii ki güvenli trafiği sağlamak açısından hem Emniyet Müdürlüğümüz hem jandarmamıza bağlı ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışıyorlar. Bizler bayramda buradayız yine. Bütün bayramlarda olduğu gibi herkesi Safranbolu'ya bekliyoruz."

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Fatih Ürkmezer kırmızı düdük Lokum Safranbolu UNESCO

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