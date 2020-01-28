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  4. UNESCO koruması altındaki Macahel’de kar kalınlığı 3 metreyi buldu

UNESCO koruması altındaki Macahel’de kar kalınlığı 3 metreyi buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 10:28 | Son Güncelleme

Artvin’in bin 900 rakımda Camili bölgesinde bulunan Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanında 3 metreyi bulan kar kalınlığı bölge halkının gelir kaynağı haline geldi.Artvin’de UNESCO’nun koruması altındaki Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı Camili (Macahel), doğal yaşlı ormanları, endemik bitkileri, tarihi camileri, saf Kafkas arısı ve kendine özgü kültürünün yanı sıra el değmemiş yaylalarıyla büyülüyor.

Artvin’in bin 900 rakımda Camili bölgesinde bulunan Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanında 3 metreyi bulan kar kalınlığı bölge halkının gelir kaynağı haline geldi.
Artvin’de UNESCO’nun koruması altındaki Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı Camili (Macahel), doğal yaşlı ormanları, endemik bitkileri, tarihi camileri, saf Kafkas arısı ve kendine özgü kültürünün yanı sıra el değmemiş yaylalarıyla büyülüyor. Borçka ilçesindeki Gürcistan sınırında bulunan bin 900 rakımlı Camili (Macahel) bölgesinde kar kalınlığı 3 metreyi buldu. 6 köyün bulunduğu ve ulaşımı oldukça zor olan bölgenin kış şartları da ağır geçiyor. Önceki yıllarda Camili geçidine yağan yoğun kar yağışı nedeniyle bölge yılın 6 ayı ulaşıma açık, diğer 6 ay ise kar nedeniyle ulaşıma kapalı oluyordu. Kara yolları, bölgedeki yolun sürekli açık olması için ihale açtı. Yöre halkından Osman, Mikail Önder kardeşler ve Kenan Kahya ihaleyi kazanarak çalışmalara başladı. Bölgeyi iyi bilen üç arkadaş, 42 kilometrelik yolu kış boyunca açık tutuyor. 3 arkadaş, yoğun kar yağışı sonrası 3 iş makinesi ve acil durumlar için bir adet kar motoruyla bölge halkına önemli hizmet veriyor.
Yolda kalan araçlara çekici hizmeti verip, mahsur kalanları iş makineleriyle kurtaran 3 arkadaştan Kenan Kahya, “Yağan karla hayat durma noktasına geliyor. Burada hayat zorlaşıyor. Bizde bu olumsuz koşullarda gece gündüz kar nedeniyle kapanan yolu açmaya çalışıyoruz. Yağan kar sonrası çığ tehlikesi nedeniyle çalışmalarımızı zorlasa da kısa sürede yolu ulaşıma açmayı başarıyoruz. Tüm kar çilesine rağmen Macahel tüneli projesinin hayata geçirilmesini istiyoruz” dedi.

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